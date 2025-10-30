РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:22, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Шторм «Мелисса» на Ямайке: людей предупредили о крокодилах

    Шторм века «Мелисса» набирает обороты. Скорость ветра достигла почти 300 километров в час. Разрушив Ямайку, он добрался до Кубы, передает Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.

    «Мелисса» дауылы
    Фото: соцсеть Х

    По информации телеканала, в результате стихии более полумиллиона человек остались без электричества. Помимо линий электропередач повалены деревья, сорваны крыши со зданий, а дороги превратились в бушующие реки.

    — Власти признали, что инфраструктура острова оказалась не готова к столь сильному шторму. Кроме того, в некоторых районах людей предупредили о том, что крокодилы могут покинуть свои естественные места и проникнуть в населенные пункты, — говорится в сюжете телеканала.

    Сбылись и прогнозы синоптиков — стихия обрушилась на второй по величине город Кубы — Сантьяго-де-Куба.

    — Мы еще раз хотим почеркнуть насколько масштабным является это событие. Люди должны осознавать риск, который он несет из-за масштабов. Порывы ветра свыше 260 километров в ч ас способны в миг разрушить любое здание, если оно не подготовлено должным образом, — отметил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель. 

    Ранее мы писали, что в результате шторма зафиксированы четыре жертвы. 

    Теги:
    Ямайка стихия Мировые новости
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают