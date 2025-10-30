Шторм «Мелисса» на Ямайке: людей предупредили о крокодилах

По информации телеканала, в результате стихии более полумиллиона человек остались без электричества. Помимо линий электропередач повалены деревья, сорваны крыши со зданий, а дороги превратились в бушующие реки.

— Власти признали, что инфраструктура острова оказалась не готова к столь сильному шторму. Кроме того, в некоторых районах людей предупредили о том, что крокодилы могут покинуть свои естественные места и проникнуть в населенные пункты, — говорится в сюжете телеканала.

Сбылись и прогнозы синоптиков — стихия обрушилась на второй по величине город Кубы — Сантьяго-де-Куба.

— Мы еще раз хотим почеркнуть насколько масштабным является это событие. Люди должны осознавать риск, который он несет из-за масштабов. Порывы ветра свыше 260 километров в ч ас способны в миг разрушить любое здание, если оно не подготовлено должным образом, — отметил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель.

Ранее мы писали, что в результате шторма зафиксированы четыре жертвы.