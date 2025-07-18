Ущерб от пожаров в Китае превысил $570 млн

С января по июнь пожарно-спасательные подразделения страны отреагировали на 1,242 млн вызовов, что на 7,7% больше показателей прошлого года. В результате проведённых операций удалось спасти 98 тыс. человек и эвакуировать ещё 47 тыс. При этом погибли 1084 человека, еще 1149 получили травмы различной степени тяжести.

На пресс-брифинге официальный представитель управления Лю Цзиян сообщила, что общее число пожаров практически не изменилось, увеличившись лишь на 0,04%. В то же время, по ее словам, число погибших сократилось на 6,2%, а количество пострадавших — на 16,9%.

Объем прямого экономического ущерба от возгораний за полугодие составил 4,08 млрд юаней (около $571,6 млн / 299,2 млрд тенге). Показатель снизился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В ведомстве уточнили, что основными причинами возгораний остаются неисправности в электросетях, неосторожное обращение с огнём в быту, курение, а также оставленные без присмотра источники огня.

Пожарно-спасательные службы КНР продолжают реализацию комплексных мер по снижению рисков, придавая особое значение профилактике в сельской местности и в малых коммерческих помещениях, где сохраняется повышенная угроза возгораний.

Ранее мы писали, что ущерб от природных катаклизмов в Китае превысил $7,5 млрд.