Ущерб от природных катаклизмов в Китае превысил $7,5 млрд

Согласно информации ведомства, за шесть месяцев различные виды стихийных бедствий затронули 25,037 млн человек. В результате катаклизмов 307 человек погибли или числятся пропавшими без вести, свыше 620 тыс. жителей были экстренно эвакуированы и временно размещены в безопасных зонах.

По стране было разрушено 29,6 тыс. жилых домов, еще более 347,2 тыс. строений получили повреждения. Пострадали сельхозугодья на площади 2,18 млн гектаров. Прямой экономический ущерб оценивается в 54,11 млрд юаней, что эквивалентно около $7,6 млрд.

Основной ущерб нанесли такие природные явления, как землетрясения и паводки. В ряде регионов страны были зафиксированы град, засуха, тайфуны, заморозки, снежные бури и локальные лесные пожары.

Как отмечают в министерстве, в третьем квартале традиционно ожидается рост рисков возникновения крупных чрезвычайных ситуаций. Это связано с усилением производственной активности предприятий, увеличением потока туристов и сезонной нагрузкой на транспортную, гостиничную и развлекательную отрасли.

Дополнительную тревогу вызывает наступление пикового сезона паводков в июле и августе, когда существенно возрастает частота сильных ливней, экстремальной жары и тайфунов.

Власти КНР призвали все профильные ведомства на местах усилить меры по мониторингу и предупреждению ЧС, своевременно выявлять угрозы и обеспечивать защиту населения и инфраструктуры.

Ранее мы писали, что свыше 80 тысяч человек эвакуированы из-за сильного наводнения в Китае.