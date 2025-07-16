Ущерб от природных катаклизмов в Китае превысил $7,5 млрд
В Китае обнародованы официальные данные о последствиях природных катаклизмов за первое полугодие, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.
Согласно информации ведомства, за шесть месяцев различные виды стихийных бедствий затронули 25,037 млн человек. В результате катаклизмов 307 человек погибли или числятся пропавшими без вести, свыше 620 тыс. жителей были экстренно эвакуированы и временно размещены в безопасных зонах.
По стране было разрушено 29,6 тыс. жилых домов, еще более 347,2 тыс. строений получили повреждения. Пострадали сельхозугодья на площади 2,18 млн гектаров. Прямой экономический ущерб оценивается в 54,11 млрд юаней, что эквивалентно около $7,6 млрд.
Основной ущерб нанесли такие природные явления, как землетрясения и паводки. В ряде регионов страны были зафиксированы град, засуха, тайфуны, заморозки, снежные бури и локальные лесные пожары.
Как отмечают в министерстве, в третьем квартале традиционно ожидается рост рисков возникновения крупных чрезвычайных ситуаций. Это связано с усилением производственной активности предприятий, увеличением потока туристов и сезонной нагрузкой на транспортную, гостиничную и развлекательную отрасли.
Дополнительную тревогу вызывает наступление пикового сезона паводков в июле и августе, когда существенно возрастает частота сильных ливней, экстремальной жары и тайфунов.
Власти КНР призвали все профильные ведомства на местах усилить меры по мониторингу и предупреждению ЧС, своевременно выявлять угрозы и обеспечивать защиту населения и инфраструктуры.
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