Свыше 80 тысяч человек эвакуированы из-за сильного наводнения в Китае
Обильные дожди и сильный приток воды с верховьев рек вызвали наводнения в двух уездах провинции Гуйчжоу в Китае. Жителей пришлось эвакуировать, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Во вторник в уездах Жунцзян и Цунцзян в провинции Гуйчжоу из‑за наводнения эвакуировали около 48 900 и 32 000 человек. Уровень опасности в обоих районах повышен до максимального.
В Жунцзяне сильный дождь начался в понедельник вечером. К обеду вторника уровень воды в реке превысил опасный предел — 6,68 м. Глубина затопления футбольного поля, известного турниром «Цуньчао», достигла примерно трёх метров.
Житель Лун Тянь рассказал, что утром уровень воды в его доме поднялся почти до пояса, и он дождался спасателей на третьем этаже. Его эвакуировали во второй половине дня.
Для помощи в пострадавших районах работают пожарные и добровольцы. Провинциальный департамент отправил в оба уезда 30 000 бутылок воды и более 10 000 упаковок лапши быстрого приготовления.
Из‑за дождей в уезде Саньду обрушилась часть моста на скоростной трассе. Пострадавших нет.