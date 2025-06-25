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    13:23, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Свыше 80 тысяч человек эвакуированы из-за сильного наводнения в Китае

    Обильные дожди и сильный приток воды с верховьев рек вызвали наводнения в двух уездах провинции Гуйчжоу в Китае. Жителей пришлось эвакуировать, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Свыше 80 тысяч человек эвакуированы из-за сильного наводнения в Китае
    Фото: Синьхуа

    Во вторник в уездах Жунцзян и Цунцзян в провинции Гуйчжоу из‑за наводнения эвакуировали около 48 900 и 32 000 человек. Уровень опасности в обоих районах повышен до максимального.

    В Жунцзяне сильный дождь начался в понедельник вечером. К обеду вторника уровень воды в реке превысил опасный предел — 6,68 м. Глубина затопления футбольного поля, известного турниром «Цуньчао», достигла примерно трёх метров.

    Житель Лун Тянь рассказал, что утром уровень воды в его доме поднялся почти до пояса, и он дождался спасателей на третьем этаже. Его эвакуировали во второй половине дня.

    Свыше 80 тысяч человек эвакуированы из-за сильного наводнения в Китае
    Синьхуа

    Для помощи в пострадавших районах работают пожарные и добровольцы. Провинциальный департамент отправил в оба уезда 30 000 бутылок воды и более 10 000 упаковок лапши быстрого приготовления.

    Из‑за дождей в уезде Саньду обрушилась часть моста на скоростной трассе. Пострадавших нет.

    Теги:
    Китай Наводнение КНР Эвакуация
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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