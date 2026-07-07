Ущерб от незаконного недропользования превысил 10 млн тенге в Туркестанской области

По итогам проверок в регионе на штрафстоянку отправили 115 большегрузов и 10 единиц спецтехники. Материалы по 100 фактам с расчетом экономического ущерба поступили в департамент экологии, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Туркестанской области усилен контроль за соблюдением законодательства в сфере недропользования. Проверки охватывают действующие добывающие компании и места незаконной добычи полезных ископаемых.

По данным областного управления промышленности и индустриально-инновационного развития, в регионе зарегистрировано 234 недропользователя. Из них 75 работают на основании контрактов, 159 — по лицензиям.

— По 49 недропользователям, не представившим отчеты за прошлый год, материалы направлены в межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК «Южказнедра» для принятия мер в соответствии с законодательством. Еще 125 предпринимателям, представившим отчетность не в полном объеме, предоставлен трехмесячный срок для устранения выявленных нарушений. В случае неисполнения требований действие их лицензий будет приостановлено. Кроме того, по 22 выявленным местам незаконной добычи полезных ископаемых мобильные группы при районных и городских акиматах ежедневно проводят мониторинг, — сообщил заместитель руководителя управления Канат Шонбасов.

Для усиления контроля на месторождениях и маршрутах движения тяжелой техники в области началась установка камер видеонаблюдения. Они позволят фиксировать перемещение большегрузов, выезжающих с месторождений и участков незаконной добычи.

— По итогам пяти месяцев и 20 дней 2026 года в регионе выявлено 125 фактов незаконного использования недр. В результате на штрафстоянку помещены 115 большегрузных автомобилей и 10 единиц специальной техники. По 100 материалам произведен расчет экономического ущерба, который превысил 10 млн тенге. Все материалы направлены в департамент экологии, — отметил заместитель начальника ДП Туркестанской области Бауыржан Жанаев.

В ходе проверок также выявлены нарушения весовых параметров при перевозке грузов. В отношении владельцев семи большегрузных автомобилей оформлено 19 административных протоколов. Общая сумма взысканных штрафов составила 3,287 млн тенге.

По итогам 2025 года деятельность недропользователей принесла в бюджет Туркестанской области 9,1 млрд тенге. Из этой суммы 4,8 млрд тенге составили платежи за пользование недрами, еще 4,3 млрд тенге направлены на развитие зеленого пояса региона. В госсобственность возвращены 504 тыс. 750 гектаров земель с приостановленными лицензиями и территории, которые недропользователи не осваивали.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят ответственность недропользователей за несоблюдение требований по увеличению доли внутристранового содержания в закупках товаров, работ и услуг.