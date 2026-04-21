    19:47, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Недропользователей будут штрафовать за невыполнение требований по казсодержанию

    В Казахстане усилят ответственность недропользователей за несоблюдение требований по увеличению доли внутристранового содержания в закупках товаров, работ и услуг, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Рixabaу

    Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на заседании Мажилиса 20 апреля 2026 года.

    По его словам, в рамках изменений в закон «О промышленной политике» крупные заказчики, включая недропользователей, обязаны разрабатывать и реализовывать программы по увеличению казахстанского содержания. Документы предусматривают установление целевых показателей по доле отечественных товаров и услуг, а также развитие кооперации с местными производителями и заключение долгосрочных контрактов.

    Отмечается, что данные меры направлены на развитие устойчивых производств, поддержку отечественных предприятий и стимулирование национальной экономики.

    Вместе с тем в настоящее время прорабатываются законодательные поправки, предусматривающие введение ответственности за неисполнение данных обязательств.
    Согласно предлагаемым нормам, за невыполнение требований по утверждению программ будет применяться неустойка в размере 1% от общего объема закупок в первый год и 3% — в последующие годы.

    Кроме того, за неисполнение программ предусмотрена неустойка в размере 30% от объема неисполненных обязательств, включая товары, работы, услуги и офтейк-контракты. Аналогичная мера будет применяться за нарушение порядка заключения долгосрочных договоров.

    Ранее сообщалось о расширении сотрудничества государства с отечественными товаропроизводителями.

    Адиль Саптаев
