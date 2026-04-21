Недропользователей будут штрафовать за невыполнение требований по казсодержанию

Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на заседании Мажилиса 20 апреля 2026 года.

По его словам, в рамках изменений в закон «О промышленной политике» крупные заказчики, включая недропользователей, обязаны разрабатывать и реализовывать программы по увеличению казахстанского содержания. Документы предусматривают установление целевых показателей по доле отечественных товаров и услуг, а также развитие кооперации с местными производителями и заключение долгосрочных контрактов.

Отмечается, что данные меры направлены на развитие устойчивых производств, поддержку отечественных предприятий и стимулирование национальной экономики.

Вместе с тем в настоящее время прорабатываются законодательные поправки, предусматривающие введение ответственности за неисполнение данных обязательств.

Согласно предлагаемым нормам, за невыполнение требований по утверждению программ будет применяться неустойка в размере 1% от общего объема закупок в первый год и 3% — в последующие годы.

Кроме того, за неисполнение программ предусмотрена неустойка в размере 30% от объема неисполненных обязательств, включая товары, работы, услуги и офтейк-контракты. Аналогичная мера будет применяться за нарушение порядка заключения долгосрочных договоров.

