Реформа госзакупок: объем договоров с казахстанскими производителями вырос на 23%

По его словам, закон позволил создать прозрачные и конкурентные условия для поставщиков товаров, работ и услуг, минимизируя коррупционные риски.

Ключевым результатом реформы стало радикальное сокращение сроков закупочных процедур и устранение избыточных бюрократических барьеров.

— Этот закон стал революционным в части ускорения процедуры закупок, повышения качества закупаемых товаров, работ и услуг, дальнейшей автоматизации закупочных процессов, — отметил он.

Центральным элементом реформы стала конкурсная процедура с использованием рейтингово-балльной системы, где решения принимаются автоматически, без человеческого участия, с применением элементов ИИ.

— Итоги подводятся в течение пяти дней. Основными критериями рейтингово-балльной системы являются: опыт работы, показатель финансовой устойчивости компании, принадлежность к определенной административно-территориальной единице и другие. Для сравнения, до принятия этого закона конкурсные процедуры занимали не менее 60 дней. После принятия рейтингово-балльной системы эти процедуры занимают в среднем 5 дней. Без применения рейтинга рейтингово-балльной системы обычные конкурсы занимают до 10 рабочих дней, — указал Даурен Кенбеил.

Практика применения рейтингово-балльной системы уже показывает результаты на региональном уровне. Например, в Акмолинской области в течение 6 рабочих дней был определен победитель закупок на строительство спортивного комплекса стоимостью 1,8 млрд тенге — подрядчиком стала местная компания ТОО «УК Строй» из Кокшетау.

В области Улытау за 5 рабочих дней определен победитель конкурса на строительство общеобразовательной школы стоимостью 1,1 млрд тенге, где подрядчиком выступила региональная компания ТОО «Астана Премиум Строй» из Жезказгана.

Таким образом, как подчеркнул вице-министр, новый закон позволил убрать определенные бюрократические процедуры, упростить закупки и существенно сократить сроки.

Одновременно реформа была ориентирована на поддержку отечественных товаропроизводителей. В законе заложено освобождение от всех видов обеспечения, снижение неустоек для казахстанских компаний, увеличение минимального срока поставки товаров с 15 до 60 календарных дней, а также сокращение сроков оплаты с 30 до 10 рабочих дней.

Внедрены новые инструменты строительства объектов в виде EPC и EPC-F контрактов, что позволяет ускорить закупочный процесс и строительство объектов в целом. Сокращение бюрократических процедур обеспечило заметный экономический эффект.

Новый закон о государственных закупках закрепил серьезные преференции для отечественных компаний. Благодаря ему казахстанские производители получили право на приоритет при заключении контрактов, обязательный аванс в размере 50% от суммы договора, а также освобождение от предоставления банковских гарантий и льготные условия по штрафным санкциям.

— Эти меры направлены на поддержку отечественных товаропроизводителей, а также стимулирование отечественного производства. Указанные меры по итогам прошлого года позволили существенно увеличить количество договоров с отечественными производителями, а также увеличить общую сумму договоров с отечественными производителями, — пояснил вице-министр.

По данным Минфина, в 2025 году общая сумма договоров с отечественными товаропроизводителями выросла на 23% по сравнению с 2024 годом и достигла 460 млрд тенге. Такой рост наглядно демонстрирует, как целенаправленная господдержка стимулирует спрос на местную продукцию и напрямую увеличивает заказы для казахстанских компаний.

Реформа госзакупок сделала важный шаг к очищению рынка от недобросовестных участников. Ее задачей стало создание равных и прозрачных условий для всех компаний, где побеждает не тот, кто манипулирует документами или имеет сомнительную репутацию, а тот, кто предлагает лучшее качество и цену. В первую очередь, были ужесточены требования к подтверждению опыта работы подрядчиков. Внедрены жесткие критерии проверки, которые позволяют отсеивать фиктивные или некорректные сведения.

Важным элементом реформы стало усиление ответственности участников рынка. Законом были введены автоматические санкции для поставщиков с плохой репутацией. Компании, ранее внесенные в реестр недобросовестных участников, при подаче новых заявок автоматически теряют баллы в конкурсной оценке.

Тем самым система сформировала двойной барьер для нечестных игроков: с одной стороны, усложнена возможность предоставления ложных сведений, с другой — введена постоянная финансовая и репутационная ответственность за допущенные нарушения.

— Реформа создала двойной барьер для нечестных игроков в сфере госзакупок. С одной стороны, усложняется возможность предоставлять ложные сведения, с другой стороны, вводится постоянная финансовая ответственность для тех, кто уже был уличен в нарушениях. Таким образом, формируется культура ответственного участия в государственных закупках, где репутация и честность становятся ключевым фактором участия в госзакупках, — отметил Даурен Кенбеил.

Для повышения доверия внедрен общественный мониторинг госзакупок, а все процедуры консолидированы на новой Единой платформе закупок. Упрощен порядок обжалования, при этом подача жалобы больше не приостанавливает закупку. Это помогло сократить общее количество жалоб на 23%.

