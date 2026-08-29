Ущерб от масштабных пожаров во Франции оценили в 500 млн евро

Материальный ущерб от крупных пожаров во Франции оценили примерно в 500 млн евро. За этот год огонь уничтожил более 117 тысяч гектаров территории страны, погибли четыре пожарных, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Последствия крупных пожаров, охвативших Францию этим летом, оцениваются примерно в 500 млн евро, говорится в заявлении France Assureurs — объединения страховых компаний страны.

Особенно сильно от огня пострадал юг Франции. В департаментах Жиронда, Вар и Ланды поступило около 25 тысяч заявлений о причиненном пожарами ущербе.

Крупные возгорания начались в июле и продолжались несколько дней, а окончательно были потушены в середине августа.

По имеющимся данным, в этом году во Франции огонь уничтожил более 117 тысяч гектаров территории. При тушении пожаров погибли четыре пожарных.

Одним из наиболее пострадавших регионов стал департамент Жиронда. Пожар там не удавалось взять под контроль в течение нескольких недель. В результате выгорело 42 тысячи гектаров территории.

Нынешний пожарный сезон называется самым масштабным в истории Франции.

Ранее сообщалось, что из пяти пожарных частей во Франции похитили аварийно-спасательное оборудование.