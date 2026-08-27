Аварийно-спасательное оборудование похитили из пяти пожарных частей во Франции

Во Франции в преддверии запланированной в Париже акции пожарных, требующих увеличения ресурсов для работы, стало известно о краже аварийно-спасательного оборудования из пяти пожарных частей, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Как сообщает общественная телерадиокомпания Franceinfo, в этом месяце кражи произошли в четырех пожарных частях департамента Рона и еще в одной — в департаменте Изер.

Сообщается, что из пожарных частей были похищены гидравлические аварийно-спасательные ножницы, которые используются для извлечения людей, оказавшихся заблокированными в автомобилях после ДТП.

Аварийно-спасательное оборудование стоимостью в несколько тысяч евро имеет жизненно важное значение для работы пожарных. По фактам краж начато расследование.

Во Франции, пострадавшей в этом году от аномальной жары, в результате лесных пожаров выгорело 117 тыс. гектаров земли.

Пожарные, требующие увеличить финансирование и численность персонала для эффективного выполнения своих обязанностей, проведут 29 сентября акцию протеста в Париже.

Ранее сообщалось, что почти 500 человек задержали во Франции по подозрению в причастности к лесным пожарам.