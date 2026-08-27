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    Аварийно-спасательное оборудование похитили из пяти пожарных частей во Франции

    Во Франции в преддверии запланированной в Париже акции пожарных, требующих увеличения ресурсов для работы, стало известно о краже аварийно-спасательного оборудования из пяти пожарных частей, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Аварийно-спасательное оборудование похитили из пяти пожарных частей во Франции
    Фото: Anadolu

    Как сообщает общественная телерадиокомпания Franceinfo, в этом месяце кражи произошли в четырех пожарных частях департамента Рона и еще в одной — в департаменте Изер.

    Сообщается, что из пожарных частей были похищены гидравлические аварийно-спасательные ножницы, которые используются для извлечения людей, оказавшихся заблокированными в автомобилях после ДТП.

    Аварийно-спасательное оборудование стоимостью в несколько тысяч евро имеет жизненно важное значение для работы пожарных. По фактам краж начато расследование.

    Во Франции, пострадавшей в этом году от аномальной жары, в результате лесных пожаров выгорело 117 тыс. гектаров земли.

    Пожарные, требующие увеличить финансирование и численность персонала для эффективного выполнения своих обязанностей, проведут 29 сентября акцию протеста в Париже.

    Ранее сообщалось, что почти 500 человек задержали во Франции по подозрению в причастности к лесным пожарам.

    Франция В мире Пожарные Мировые новости Кража
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор