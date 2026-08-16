Почти 500 человек задержали во Франции по подозрению в причастности к лесным пожарам

Во Франции с начала июля задержали 474 человека в связи с лесными пожарами, охватившими страну на фоне аномальной жары, передает Kazinform со ссылкой на The Guardian .

По данным министерства внутренних дел Франции, среди задержанных — 183 несовершеннолетних. Около 70% подозреваются в умышленном поджоге, остальные — в действиях, которые могли привести к возникновению пожаров по неосторожности.

Как сообщают французские СМИ, среди задержанных оказался 15-летний подросток. Его подозревают в причастности к пожару недалеко от аэропорта Бордо, в результате которого в июле погибли двое пожарных.

Тем временем на юго-западе Франции продолжается борьба с новыми очагами возгорания. Из населенного пункта Люглон в департаменте Ланды эвакуировали более 525 человек после того, как менее чем за сутки огонь охватил почти 1,1 тыс. гектаров сухого соснового леса.

К тушению привлечены около 500 пожарных и шесть воздушных судов для сброса воды. Дороги, ведущие к населенному пункту, были перекрыты.

Лесные пожары продолжаются и в других странах Европы. В Германии более 2 тыс. человек были вынуждены покинуть дома из-за огня в лесном массиве Хюртген. В Хорватии в результате пожара в курортной зоне погиб один человек, десятки пострадали, около 1,2 тыс. жителей и туристов эвакуировали.

В Испании один из пожаров уничтожил более 9 тыс. гектаров и привел к эвакуации 16 населенных пунктов. Другой крупный пожар в провинции Уэльва охватил около 31 тыс. гектаров.

В Греции около 500 отдыхающих эвакуировали с пляжей полуострова Халкидики из-за приближающегося лесного пожара.

Служба изменения климата ЕС Copernicus предупредила об «экстремально высокой» пожарной опасности в ряде районов Центральной и Восточной Европы на фоне продолжительной жары.

Напомним, во Франции на фоне рекордной жары и засухи в 50 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокого риска лесных пожаров.