Ущерб от интернет-мошенников в Атырау достиг 1,2 млрд тенге

Как сообщили в прокуратуре, за последние годы в регионе количество преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, увеличилось на 14 процентов. Общий объем материального ущерба, причинённого потерпевшим, составляет 1,2 млрд тенге.

Мошенники широко используют социальные сети, мессенджеры, поддельные сайты и сообщения для обмана граждан. Чаще всего они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или знакомыми лицами, с целью получения персональных данных, реквизитов банковских карт или кодов.



В этой связи прокуратура города Атырау рекомендует гражданам:

• не переходить по подозрительным ссылкам;

• не передавать персональные и банковские данные третьим лицам;

• не доверять сомнительным звонкам и сообщениям;

• при обнаружении признаков мошенничества незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.



В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК предупредили казахстанцев о «странных письмах от налоговой», которые на самом деле являются вредными рассылками мошенников.