    14:45, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Ущерб от интернет-мошенников в Атырау достиг 1,2 млрд тенге

    Прокуратура города Атырау призывает граждан быть бдительными в связи с ростом фактов интернет-мошенничества, передает агентство Kazinform.

    интернет-мошенники
    Фото: Midjourney

    Как сообщили в прокуратуре, за последние годы в регионе количество преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, увеличилось на 14 процентов. Общий объем материального ущерба, причинённого потерпевшим, составляет 1,2 млрд тенге.

    Мошенники широко используют социальные сети, мессенджеры, поддельные сайты и сообщения для обмана граждан. Чаще всего они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или знакомыми лицами, с целью получения персональных данных, реквизитов банковских карт или кодов.

    В этой связи прокуратура города Атырау рекомендует гражданам:

    • не переходить по подозрительным ссылкам;

    • не передавать персональные и банковские данные третьим лицам;

    • не доверять сомнительным звонкам и сообщениям;

    • при обнаружении признаков мошенничества незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

    В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК предупредили казахстанцев о «странных письмах от налоговой», которые на самом деле являются вредными рассылками мошенников.

