Ущерб на 50 млн тенге: премиальные авто украли при перевозке из Костаная в Актобе

Неизвестные лица, действуя под видом оказания логистических услуг по перевозке автомобилей из Костаная в Актобе, незаконно завладели тремя новыми дорогостоящими автомобилями премиального класса.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 50 миллионов тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых — все жители Актюбинской области.

Двое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства. Похищенные автомобили возвращены законному владельцу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Министерство внутренних дел продолжает системную работу по обеспечению правопорядка, незамедлительно реагируя на любые угрозы безопасности граждан.

Ранее сотрудники управления криминальной полиции задержали подозреваемых в совершении серии грабежей на территории города Алматы.