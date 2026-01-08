Ущерб на 821 млн тенге: выявлено 125 новых пострадавших от финпирамиды HAS

Ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.

В счет возмещения ущерба потерпевшим судом обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков.

В числе взысканных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.

Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим в сумме 300 млн тенге.

В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге.

Кроме того, за счет средств вкладчиков организатором приобретено ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное с целью сокрытия на его друга.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

— 6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем. Расследование продолжается, — сообщили в АФМ.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обратиться с заявлением в территориальные подразделения.

Напомним, в 2025 году Казахстан столкнулся с волной масштабных финансовых преступлений — от афер с пенсионными накоплениями до блогерских схем и банковских ОПГ. О самых нашумевших - читайте в материале.