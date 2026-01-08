Ущерб на 821 млн тенге: выявлено 125 новых пострадавших от финпирамиды HAS
Департаментом АФМ по Павлодарской области по заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS» начато расследование по новым эпизодам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.
В счет возмещения ущерба потерпевшим судом обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков.
В числе взысканных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.
Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим в сумме 300 млн тенге.
В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге.
Кроме того, за счет средств вкладчиков организатором приобретено ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное с целью сокрытия на его друга.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
— 6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем. Расследование продолжается, — сообщили в АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обратиться с заявлением в территориальные подразделения.
Напомним, в 2025 году Казахстан столкнулся с волной масштабных финансовых преступлений — от афер с пенсионными накоплениями до блогерских схем и банковских ОПГ. О самых нашумевших - читайте в материале.