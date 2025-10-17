РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:50, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ущерб на 52 млн тенге: главу турагентства взяли под стражу в Караганде

    Жительница Караганды лишилась отпуска из-за недобросовестного турагентства, его владелицу взяли под стражу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Фото: polisia.kz

    В полицию Караганды обратилась 53-летняя жительница города, ставшая жертвой мошеннических действий со стороны владелицы туристического агентства. Женщина передала турагенту 900 тысяч тенге за организацию поездки, однако долгожданный отпуск так и не состоялся.

    По данному факту начато досудебное расследование. В ходе следствия выяснилось, что пострадавших гораздо больше — в полицию поступило еще 34 аналогичных заявления от клиентов этого же агентства.

    Подозреваемая заявила, что не смогла выполнить обязательства из-за резкого скачка курса валют, что якобы привело к финансовым трудностям. Однако общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил почти 52 млн тенге. В настоящее время подозреваемая взята под стражу для обеспечения объективности и полноты следствия.

    Ранее в Акмолинской области полицейские завершили досудебное расследование в отношении руководительницы туристического агентства, подозреваемой в мошенничестве.

    Теги:
    Туризм Мошенничество Арест Регионы Казахстана Полиция Караганда Задержания
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
