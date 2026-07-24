Ущерб на 2,1 млрд теңге возместили государству в ВКО

С начала года в Восточном Казахстане государству возместили ущерб на 2,1 млрд теңге в рамках расследования экономических преступлений. Кроме того, на имущество и денежные средства подозреваемых был наложен арест, передает корреспондент Kazinform.

Об итогах работы на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ВКО Тимур Муканов.

Одним из наиболее резонансных уголовных дел стало расследование в отношении бывшего руководства АО «Аэропорт Усть-Каменогорск».

— Суд признал фигурантов виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении имущества и легализации преступных доходов. Причиненный государству ущерб составил 157 млн теңге и возмещен в полном объеме. Осужденным назначены реальные сроки лишения свободы, — сообщил Тимур Муканов.

Еще одно крупное дело связано с незаконным получением государственных субсидий. По данным департамента, руководитель одного из крестьянских хозяйств, используя фиктивные документы, незаконно получил более 374 млн теңге бюджетных средств.

— Суд признал его виновным и назначил наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, — отметил заместитель руководителя ДЭР.

В департаменте подчеркнули, что работа по выявлению экономических преступлений, возврату похищенных средств и возмещению ущерба государству продолжается.

Ранее сообщалось, что 25 млн теңге похитили со счетов предприятия в Косшы: начато расследование.