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    25 млн тенге похитили со счетов предприятия в Косшы: начато расследование

    Полицейские расследуют хищение денежных средств с предприятия в Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    хищения
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    Полицейские проводят досудебное расследование по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих одному из предприятий города Косшы.

    По предварительным данным, в период с 2023 по 2025 год денежные средства одного из местных ТОО могли быть похищены путем растраты с последующим перечислением на счета сторонней организации. Сумма причиненного ущерба составляет около 25 млн тенге.

    В настоящее время следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия, назначены соответствующие судебные экспертизы, изучаются финансовая документация и движение денежных средств.

    По делу установлены лица, причастность которых к совершенному преступлению проверяется в рамках досудебного расследования. Расследование продолжается.

    Ранее в Северо-Казахстанской области бухгалтеры акиматов сельских округов были осуждены за хищение бюджетных средств.

    Хищение Полицейские Регионы Казахстана Косшы Ущерб Досудебное расследование Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор