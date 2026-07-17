25 млн тенге похитили со счетов предприятия в Косшы: начато расследование

Полицейские расследуют хищение денежных средств с предприятия в Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Полицейские проводят досудебное расследование по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих одному из предприятий города Косшы.

По предварительным данным, в период с 2023 по 2025 год денежные средства одного из местных ТОО могли быть похищены путем растраты с последующим перечислением на счета сторонней организации. Сумма причиненного ущерба составляет около 25 млн тенге.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия, назначены соответствующие судебные экспертизы, изучаются финансовая документация и движение денежных средств.

По делу установлены лица, причастность которых к совершенному преступлению проверяется в рамках досудебного расследования. Расследование продолжается.

Ранее в Северо-Казахстанской области бухгалтеры акиматов сельских округов были осуждены за хищение бюджетных средств.