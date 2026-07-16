Бухгалтеры акиматов осуждены за хищение бюджетных средств в СКО

В Северо-Казахстанской области бухгалтеры акиматов сельских округов осуждены за хищение бюджетных средств. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает Kazinform.

В рамках работы по обеспечению законности и анализа расходования государственных средств прокуратура Есильского района выявила факты незаконного присвоения бюджетных средств.

Установлено, что хищения совершались путем незаконного перечисления денег, внесения недостоверных сведений в бухгалтерские документы, а также злоупотребления должностными полномочиями.

По данным прокуратуры, действия осужденных причинили ущерб государственному бюджету и негативно отразились на доверии граждан к государственным институтам.

После проведения досудебных расследований уголовные дела были направлены в суд. В ходе судебного разбирательства вина обвиняемых была полностью доказана.

Суд признал бухгалтеров виновными и назначил им наказание в виде длительных сроков лишения свободы условно с установлением пробационного контроля на весь период наказания.

Кроме того, осужденным запрещено занимать материально ответственные должности, связанные с бухгалтерской деятельностью, сроком на 4 и 5 лет.

В прокуратуре Северо-Казахстанской области напомнили, что государственные служащие обязаны соблюдать требования законодательства, обеспечивать прозрачное и целевое использование бюджетных средств. Незаконное распоряжение государственными финансами влечет ответственность, предусмотренную законом.