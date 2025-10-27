РУ
    14:17, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ушел из жизни бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Морев

    Бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Морев скончался на 52-м году жизни, передает агентство Kazinform.

    Ушел из жизни бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Морев
    Фото: КФФ

    Об этом сообщили в Казахстанской федерации футбола.

    Андрей Морев выступал за команды «Женис», «Окжетпес», «Тобол» и «Актобе». В составе «Актобе» он дважды становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны. В 2005 году был признан лучшим вратарем Казахстана.

    За национальную сборную он провел два матча. В своем дебютном поединке он сумел отразить пенальти сборной Турции и завоевал любовь болельщиков.

    — Казахстанская федерация футбола выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Морева. Его имя навсегда останется на страницах истории отечественного футбола и в сердцах его товарищей и коллег, — говорится в сообщении федерации.

    Ранее сообщалось, что вратарь «Кайрата» Анарбеков вошел в один ряд с легендарным Нойером

