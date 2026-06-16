Уругвай потерял очки в матче с Саудовской Аравией на старте ЧМ-2026

Сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграли вничью 1:1 в матче первого тура группы H чемпионата мира по футболу, передает Kazinform со ссылкой на FIFA.

Счет на 41-й минуте открыл защитник саудовцев Абдулелах Аль-Амри, первым оказавшийся на добивании после розыгрыша углового. Команда Эрве Ренара удерживала преимущество большую часть встречи и была близка к громкой победе.

Уругвайцы усилили давление после перерыва и сумели спастись за десять минут до конца основного времени. После удара головой Федерико Виньяса Макси Араухо первым добрался до отскочившего мяча и отправил его в сетку.

В концовке южноамериканцы пытались вырвать победу, но вратарь Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Овайс сохранил для своей команды ничью.

После первого тура в группе H сохраняется полное равенство. Ранее Испания неожиданно потеряла очки в матче с дебютантом турнира Кабо-Верде, завершив встречу со счетом 0:0.

Напомним, ЧМ-2026 станет самым масштабным в истории. Впервые в финальной части сыграют 48 сборных, которые распределены по 12 группам. В стадию плей-офф выйдут 32 команды, а борьба за титул начнется с новой для мундиаля стадии — 1/16 финала.

Полное расписание матчей чемпионата мира-2026 по футболу доступно по ссылке.