Сенсации на ЧМ-2026: Кабо-Верде устоял против Испании, Египет остановил Бельгию

Сборная Кабо-Верде преподнесла одну из главных неожиданностей стартового тура чемпионата мира по футболу, сыграв вничью с Испанией. В другом матче группы G Египет был близок к исторической победе над Бельгией, но упустил ее в концовке встречи, передает Kazinform со ссылкой на FIFA.

Дебютант мирового первенства Кабо-Верде сумел отобрать очки у одного из фаворитов турнира — сборной Испании. Матч завершился со счетом 0:0.

Команда из страны с населением чуть более 500 тысяч человек продемонстрировала организованную игру и надежно действовала в обороне. Испанцы владели мячом большую часть времени, но так и не смогли подобрать ключи к защите соперника.

Наиболее опасный момент у «Ла Рохи» возник после удара Феррана Торреса, который попал в перекладину после передачи Марка Кукурельи. Подбор выиграл Микель Оярсабаль, но его удар головой парировал 40-летний голкипер Кабо-Верде Возинья. Незадолго до перерыва вратарь вновь спас свою команду после удара Эмерика Лапорта.

После отдыха Испания продолжила давление. Луис де ла Фуэнте выпустил на поле Ламина Ямаля, рассчитывая усилить атаку, но оборона Кабо-Верде выдержала и этот натиск. В концовке Оярсабаль получил еще один шанс принести своей команде победу, но не смог попасть в цель.

В результате Кабо-Верде заработал историческое очко в дебютном матче на чемпионатах мира.

Бельгия — Египет

Не менее напряженным получился поединок между Бельгией и Египтом, завершившийся со счетом 1:1.

Египтяне открыли счет на 19-й минуте. Мохамед Салах организовал атаку, а Эмам Ашур точным ударом отправил мяч в сетку ворот Тибо Куртуа. Для полузащитника этот гол стал первым в составе национальной сборной.

До перерыва бельгийцы не сумели отыграться, а Египет уверенно контролировал ситуацию на поле и сохранял минимальное преимущество.

Спасти европейскую команду помог выход на замену Ромелу Лукаку. Форвард появился во втором тайме и сразу принял участие в голевой атаке. После прострела в штрафную защитник египтян Мохамед Хани срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счет встречи.

Для Египта этот результат стал историческим достижением. «Фараоны» вновь не смогли одержать первую победу на чемпионатах мира, но сумели отобрать очки у одного из фаворитов группы.

Напомним, ЧМ-2026 станет самым масштабным в истории. Впервые в финальной части сыграют 48 сборных, которые распределены по 12 группам. В стадию плей-офф выйдут 32 команды, а борьба за титул начнется с новой для мундиаля стадии — 1/16 финала.

Полное расписание матчей чемпионата мира-2026 по футболу доступно по ссылке.