Уровень загрязнения воздуха в Алматы снизится до 20 процентов к 2028 году

В ходе сессии был представлен План мероприятий по охране окружающей среды города Алматы на 2026–2028 годы. Отвечая на вопрос депутата маслихата, заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы Аршат Бахтыгереев разъяснил меры, направленные на улучшение качества воздуха в мегаполисе.

По его словам, документ включает 43 природоохранных мероприятия по 9 ключевым направлениям, из которых 17 нацелены непосредственно на улучшение состояния атмосферного воздуха. Среди них, охрана атмосферного воздуха, водных объектов, защита прибрежных и водных экосистем, сохранение животного и растительного мира, обращение с отходами, обеспечение радиационной, биологической и химической безопасности, внедрение экологического менеджмента и наилучших доступных технологий, а также проведение научно-исследовательских работ.

Главная особенность плана заключается в том, что он предусматривает одновременное воздействие на все ключевые источники загрязнения, включая энергетику, частный сектор, автотранспорт и промышленные предприятия.

Основные мероприятия, закрепленные в документе:

Перевод объектов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ;

Реализация правил охраны атмосферного воздуха;

Регулярный мониторинг уровня задымленности и токсичности выхлопных газов автотранспорта;

Внедрение зон с низким уровнем выбросов (LEZ);

Поэтапное сокращение количества транспорта, не соответствующего экологическим требованиям;

Проведение экологических рейдов и другие меры.

— За счет реализации Правил охраны атмосферного воздуха города Алматы к концу 2028 года планируется снизить уровень загрязнения воздуха как минимум до 20%, а также обеспечить поэтапное выполнение всех намеченных мероприятий. Главная особенность плана — это воздействие не на какой-то один источник загрязнения, а сразу на все основные сферы: энергетику, частный сектор, автотранспорт и промышленные предприятия, — подчеркнул спикер на внеочередной XLVII сессии маслихата Алматы.

Напомним, в конце 2025 года в Алматы были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха.

Подробнее об этих правилах в интервью агентству ранее рассказал заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы Аршат Бахтыгереев.