Новые экологические требования вступят в силу в 2027 году: что нужно знать алматинцам

В прошлом году в Алматы были утверждены Правила охраны атмосферного воздуха, которые вступят в силу в 2027 году. В связи с этим корреспондент Kazinform побеседовал с заместителем руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы Аршатом Бахтыгереевым. Он разъяснил правила, которые коснутся каждого алматинца.

— Аршат Аманбаевич, в прошлом году маслихат Алматы утвердил Правила охраны атмосферного воздуха. Какое значение имеет принятие этого проекта и утверждение соответствующих правил для экологии города?

— На самом деле этот документ имеет огромное значение для города. На протяжении многих лет мы наблюдаем загрязнение воздуха и сложившуюся ситуацию. Поэтому это один из важнейших шагов для мегаполиса.

В рамках Правил охраны атмосферного воздуха в Алматы вводится зона LEZ — Low Emission Zone (зона с низким уровнем выбросов). Это международная практика, которая уже применяется в Лондоне, Нью-Йорке и Пекине. Если вредные выбросы автомобиля в этой зоне превышают норму, то его передвижение будет ограничено.

Также вводится запрет на использование твердого и жидкого топлива и другие меры.

Некоторые жители винят в загрязнении воздуха точки общественного питания, работающие на твердом топливе. Другие указывают на автомобили. Третья группа говорит о вреде ТЭЦ. Но так или иначе, все они негативно влияют на воздух. Поэтому в рамках данных правил мы стремимся к системному регулированию, а не к борьбе с каким-то одним источником.

При этом нельзя утверждать, что эти правила решат абсолютно все экологические проблемы. В будущем они будут дополняться. Когда начнется их реализация, мы накопим опыт, поймем, какие моменты нужно ужесточить, а какие — смягчить. Не все правила могут сработать именно так, как мы планируем изначально.

Фото: из личного архива Аршата Аманбаевича

— На какие исследования и международный опыт опирались при разработке экологических правил?

— При принятии этих правил мы опирались на опыт столицы Китая — Пекина. Экологическая ситуация там была похожа на нашу. Однако там закон начинает полноценно работать уже на следующий день после принятия. В Алматы же, несмотря на то что правила приняты, предусмотрен переходный период в один год. Основные требования вступят в силу 8 января 2027 года.

Если подробно остановиться на опыте Пекина, то они провели масштабную работу: газифицировали частный сектор, перевели ТЭЦ на газ, вынесли загрязняющие предприятия за пределы города. Также в определенных зонах ограничили движение автомобилей, не отвечающих экотребованиям, а старые машины государство начало выкупать у населения. В дальнейшем работа в этом направлении постепенно ужесточалась.

В этом году я посетил Пекин. Хотя население города в 10 раз больше нашего, я не увидел на улицах пробок. Воздух показался чистым. Но самая главная особенность, которая бросается в глаза в центре мегаполиса, — это тишина. Сколько бы машин и автобусов ни проезжало, их шума практически не слышно, так как большинство из них — электромобили.

— Сейчас в границах улицы Богенбай батыра — проспекта Абай — улицы Желтоксан — проспекта Достык в пилотном режиме запущена зона LEZ. Есть ли уже предварительные результаты? Какие именно данные собираются?

— В рамках пилотного проекта сейчас ведутся преимущественно исследовательские работы. В частности, определяется, сколько автомобилей и какого года выпуска проезжает через эту территорию, а также выявляется доля грузового и легкового транспорта. Для этого используются дорожные камеры, включая систему видеонаблюдения «Сергек». Оператором проекта выступает учреждение Almaty Parking. По государственному номеру автомобиля в базе отображаются данные его техпаспорта. Благодаря этому можно узнать год выпуска, страну производства и экологический класс по стандарту Евро.

В зоне действия пилотного режима уже установлены специальные дорожные знаки. По прогнозам, через 2-3 месяца мы подведем итоги по этим данным, проведем анализ и будем работать дальше на основе результатов.

Фото: из личного архива Аршата Аманбаевича

— Специалисты часто говорят о стандартах «Евро-0», «Евро-4». Объясните, пожалуйста, как работают эти стандарты, определяющие экологический класс автомобиля?

— Стандарты Евро (от 0 до 6) — это прежде всего международные экологические требования, регулирующие содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Если говорить простым языком: чем меньше цифра стандарта, тем больше вреда наносит автомобиль природе и тем больше токсичных газов он выделяет.

Старые автомобили относятся к стандарту Евро-0. Это машины, которые наносят наибольший вред экологии. Со временем требования ужесточаются. Если сейчас в Казахстан поступают автомобили стандарта Евро-6, то в европейских странах уже начинают выпускать машины стандарта Евро-7. То есть, чем выше эта цифра, тем новее, экологически чище и безопаснее автомобиль.

— Будет ли расширяться зона LEZ по результатам пилотного режима?

— Сегодня водителям, въезжающим на территорию LEZ, приходят специальные уведомления. Они отправляются в виде push-уведомлений через приложения банков второго уровня. Если таких приложений в телефоне нет, то оповещение приходит в виде SMS через мобильную связь. Текст содержит предупреждение следующего содержания: «Вы въехали в специально обозначенную зону с низким уровнем выбросов. Со следующего года для автомобилей, чьи выбросы превышают установленные экологические требования, будут введены ограничения».

Что касается расширения зоны LEZ, то конкретные границы назвать сложно. Это решение будет принято, когда мы будем готовы к внедрению точечных мер. Но в будущем мы планируем масштабировать этот опыт на всю территорию города.

— Какие конкретно ограничения будут действовать для автомобилей в зоне LEZ с 2027 года?

— Ограничение не означает, что «старые машины вообще не смогут въехать в город» или «въезд станет платным». Главное требование — вредные выбросы автомобиля не должны превышать установленную экологическую норму. Если водитель следит за машиной, если у нее исправно работает катализатор, то даже если это старый автомобиль 1990-х или 2000-х годов выпуска, штрафовать его не будут, и он сможет передвигаться абсолютно бесплатно и беспрепятственно.

Дело в том, что экологический стандарт для старых автомобилей отличается от стандарта для новых — учитываются их заводские технические особенности. Мы автоматизируем эту работу и передаем ее искусственному интеллекту и компьютерным системам. На сегодняшний день около 30 центров технического осмотра заключили договоры с компанией Eco Almaty. Когда автомобиль проходит ежегодный техосмотр, данные о количестве его вредных выбросов автоматически направляются в нашу базу и в систему Almaty Parking. В момент въезда автомобиля в зону LEZ камеры считывают его номер и автоматически проверяют по базе, прошел ли он техосмотр и соответствует ли экологическим нормам. Если система выявит несоответствие или отсутствие техосмотра, сначала придет предупреждение: «Необходимо устранить нарушение и пройти проверку в течение 14 дней». Если за это время водитель не отремонтирует машину и снова заедет на территорию LEZ, штраф выпишется автоматически.

Фото: Досбол Атажан / Kazinform

— Будут ли требования одинаковыми для автомобилей жителей Алматы и машин из других регионов? Или они будут отличаться?

— В обществе бытует такое мнение. Но мы не можем разделять людей. Мы не будем говорить: «ты житель города», «ты житель Алматинской области» или «ты приехал из другого региона». Машины ежедневно въезжают и выезжают из города. Требования будут едиными для всех.

— В каком направлении ужесточаются требования к объектам III категории и частным домам, отапливающимся углем и дровами?

— По информации управления энергетики, на сегодняшний день 99,6% частных домов в городе газифицированы. Что касается объектов третьей категории, то к ним относятся общественные места питания, такие как бани и шашлычные. Сейчас специалисты ТОО Eco Almaty встречаются с собственниками объектов и предпринимателями, проводят разъяснительную работу. Мы объясняем, что необходимо переходить на экологически чистое топливо, а также при необходимости устанавливать фильтры. В границах зоны LEZ будут действовать именно такие требования.

В будущем, если зафиксируют факты сжигания твердого топлива, на ответственное лицо будет налагаться штраф. Но нужно понимать: штраф выписывается не просто ради штрафа. Это инструмент для изменения сложившейся ситуации. Мы не стремимся кого-то оштрафовать, наша цель — чтобы бизнес и частный сектор переходили на газ и электричество. Если все будут выполнять эти требования, качество воздуха улучшится в разы.

— Требование к городским объектам на твердом топливе меняется. Однако вокруг Алматы есть негазифицированные поселки, которые напрямую влияют на качество воздуха в городе. Какая работа ведется совместно с акиматом области в этом направлении?

— Недавно прошло заседание совета по Алматинской агломерации, в котором приняли участие акимы города Алматы и Алматинской области, а также руководители ведомств. Как отметил руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматинской области, в трех прилегающих к городу районах насчитывается около 18 тысяч негазифицированных частных домов.

В этом направлении разработана и подписана совместная Дорожная карта. Руководство области приложит усилия, чтобы подвести газ к этим домам до конца следующего года. Совместная работа продолжается, со своей стороны мы направили все необходимые предложения.

— Как продвигаются работы по переводу ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ? Насколько их переход улучшит экологию города?

— В этом году полностью завершится строительство новой газифицированной станции рядом со второй теплоэлектроцентралью (ТЭЦ-2). После завершения строительства начнутся пусконаладочные работы. Точную дату запуска я назвать не могу, этим вопросом непосредственно владеет АО «Алматинские электрические станции». Но я точно знаю, что в текущем году строительные работы выйдут на финишную прямую.

После перехода ТЭЦ-2 на газ объем ее выбросов должен сократиться с нынешних 37 тысяч тонн до 2,5 тысяч тонн в год.

Что касается ТЭЦ-3, то если сейчас она выбрасывает 12 тысяч тонн вредных веществ в год, то в будущем этот показатель снизится до 1,6 тысяч тонн.

В результате, по нашим прогнозам, когда обе станции перейдут на газ, объем вредных выбросов в воздух сократится до 92%.

— Что бы вы хотели пожелать или сказать жителям Алматы лично от себя?

— На встречах с населением и на совещаниях я всегда повторяю одну важную мысль: нельзя постоянно винить кого-то одного в качестве воздуха. Воздух общий для всех, и в его чистоте заинтересованы мы все. Им дышат наши дети.

Хочу сказать — каждому нужно начать с себя. Если каждый человек будет соблюдать экологические требования, перестанет сорить на улицах и будет нести ответственность за свои действия, то и окружение изменится. Акимат города, в свою очередь, принимает все меры для улучшения ситуации. Надеюсь, что со следующего года мы увидим заметные результаты. Мы к этому стремимся.

Напомним, реконструкция современного музейно-мемориального комплекса Райымбек батыра планируется завершить в июле 2026 года.