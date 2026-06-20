Когда завершится реконструкция мавзолея Райымбек батыра в Алматы

Об этом сообщили в управлении культуры Алматы в ответ на официальный запрос агентства Kazinform. По данным управления, проект создания музея Райымбек батыра реализуется в плановом режиме. 8 апреля 2025 года завершился конкурс на проведение строительно-монтажных работ на объекте. В настоящее время на территории комплекса полным ходом идут строительные работы.

Кроме того, уже определена подрядная организация, которая займется разработкой музейной экспозиции и подготовкой мультимедийного контента.

Фото: акимат Алматы

Для формирования научного содержания проекта создан Научный совет с участием известных историков, этнографов и общественных деятелей. Члены совета разработали научную концепцию и структурный план музея.

Также продолжается научно-исследовательская и собирательская работа по пополнению музейного фонда.

— Завершение строительно-монтажных работ запланировано на июль 2026 года. После этого начнется этап музеефикации, размещения экспозиции и внедрения современных мультимедийных решений, — говорится в ответе управления для агентства Kazinform.

Фото: акимат Алматы

Напомним, мавзолей Райымбек батыра был передан в коммунальную собственность города Алматы в 2017 году и принят в оперативное управление «Объединением музеев города Алматы» в 2018 году. С момента начала проекта проведены изыскания, корректировка проектно-сметной документации и конкурсные процедуры.

Работы по благоустройству и строительству на территории мавзолея Райымбек батыра стартовали в мае 2025 года.

Изначально планировалось, что работы начнутся в феврале 2026 года и полностью завершатся в мае. Сообщалось, что в рамках проекта будет обновлено историческое пространство и возведен современный музейный комплекс.

Согласно проекту, будет установлен памятник Райымбек батыру, а также обустроены интерактивные экспозиционные залы, рассказывающие о жизненном пути батыра, его боевых подвигах и исторической эпохе. Посетители смогут ознакомиться с историей казахских батыров посредством мультимедийных инсталляций, 3D-моделей и исторических реконструкций.

Кроме того, в комплексе предусмотрены специальные залы и интерактивные площадки для проведения мастер-классов, лекций и семинаров. Помимо этого, будут запущены виртуальные проекты, позволяющие погрузиться в исторические события с помощью VR-технологий.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды посещал строительную площадку мемориального комплекса и ознакомился с текущим состоянием объекта на тот момент.