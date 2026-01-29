Реконструкция мавзолея Райымбек батыра в Алматы: каким станет проект

Как сообщил руководитель управления культуры города Данияр Алиев на брифинге региональной службы коммуникаций, обновленный комплекс будет создан как современное музейное пространство, призванное по-новому представить жизнь, подвиги и историческое наследие Райымбек батыра.

Основные составляющие комплекса:

памятник Райымбек батыру. Монумент станет художественным воплощением образа исторической личности в современном архитектурном стиле и будет способствовать популяризации его воинских подвигов и традиций;

экспозиционные залы. Посетителей ждут интерактивные выставки, рассказывающие о жизненном пути батыра, его боевых подвигах и исторической эпохе. Экспозиции будут дополнены мультимедийными инсталляциями, 3D-моделями и историческими реконструкциями;

образовательные и культурные пространства. В комплексе предусмотрены специальные залы и интерактивные площадки для проведения мастер-классов, лекций и семинаров. Особое внимание будет уделено программам патриотического воспитания молодежи и популяризации воинских традиций;

виртуальные и мультимедийные проекты. С помощью VR-технологий посетители смогут погрузиться в исторические события, принять участие в реконструкции сражений и познакомиться с культурным наследием Казахстана через виртуальные выставки и интерактивные презентации.

Фото: акимат Алматы

Основная цель мемориального комплекса — сохранение и популяризация истории региона, культурного и духовного наследия казахского народа в современном, доступном и познавательном формате. Ожидается, что проект станет важной точкой притяжения как для жителей города, так и для туристов, способствуя развитию Алматы как центра культурного и исторического туризма.

Новый музей Observatorium

Кроме того, в Алматы планируется открытие музея Observatorium площадью 130 квадратных метров, ориентированного на популяризацию науки, астрономии и современных технологий.

Посетители смогут изучать космос и астрономические явления с помощью интерактивных экспозиций, участвовать в образовательных лабораториях, проводить научные эксперименты, а также получать знания через мультимедийные инсталляции и виртуальные симуляции. Отдельное внимание будет уделено робототехнике, физике и современным технологиям.

Фото: акимат Алматы

Завершающим элементом музея станет живая наблюдательная зона, где с помощью телескопа можно будет наблюдать звездное небо и планеты, ощутив философскую связь человека с бескрайней Вселенной.

Также в музее планируется внедрение технологий искусственного интеллекта, включая интерактивный проект «VR-путешествие по Вселенной» и запуск робота-экскурсовода.

Ранее сообщалось о реконструкции и мемориального комплекса Райымбек батыра в Алматы.

Также отмечалось, что на этом месте будет возведен современный музейный комплекс.