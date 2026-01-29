РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:18, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Реконструкция мавзолея Райымбек батыра в Алматы: каким станет проект

    В Алматы продолжается реконструкция музейно-мемориального комплекса «Райымбек батыр», передает агентство Kazinform.

    Реконструкция мавзолея Райымбек батыра в Алматы: каким станет проект
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщил руководитель управления культуры города Данияр Алиев на брифинге региональной службы коммуникаций, обновленный комплекс будет создан как современное музейное пространство, призванное по-новому представить жизнь, подвиги и историческое наследие Райымбек батыра.

    Основные составляющие комплекса:

    • памятник Райымбек батыру. Монумент станет художественным воплощением образа исторической личности в современном архитектурном стиле и будет способствовать популяризации его воинских подвигов и традиций;
    • экспозиционные залы. Посетителей ждут интерактивные выставки, рассказывающие о жизненном пути батыра, его боевых подвигах и исторической эпохе. Экспозиции будут дополнены мультимедийными инсталляциями, 3D-моделями и историческими реконструкциями;
    • образовательные и культурные пространства. В комплексе предусмотрены специальные залы и интерактивные площадки для проведения мастер-классов, лекций и семинаров. Особое внимание будет уделено программам патриотического воспитания молодежи и популяризации воинских традиций;
    • виртуальные и мультимедийные проекты. С помощью VR-технологий посетители смогут погрузиться в исторические события, принять участие в реконструкции сражений и познакомиться с культурным наследием Казахстана через виртуальные выставки и интерактивные презентации.
    Реконструкция мавзолея Райымбек батыра в Алматы: каким станет проект
    Фото: акимат Алматы

    Основная цель мемориального комплекса — сохранение и популяризация истории региона, культурного и духовного наследия казахского народа в современном, доступном и познавательном формате. Ожидается, что проект станет важной точкой притяжения как для жителей города, так и для туристов, способствуя развитию Алматы как центра культурного и исторического туризма.

    Новый музей Observatorium

    Кроме того, в Алматы планируется открытие музея Observatorium площадью 130 квадратных метров, ориентированного на популяризацию науки, астрономии и современных технологий.

    Посетители смогут изучать космос и астрономические явления с помощью интерактивных экспозиций, участвовать в образовательных лабораториях, проводить научные эксперименты, а также получать знания через мультимедийные инсталляции и виртуальные симуляции. Отдельное внимание будет уделено робототехнике, физике и современным технологиям.

    Реконструкция мавзолея Райымбек батыра в Алматы: каким станет проект
    Фото: акимат Алматы

    Завершающим элементом музея станет живая наблюдательная зона, где с помощью телескопа можно будет наблюдать звездное небо и планеты, ощутив философскую связь человека с бескрайней Вселенной.

    Также в музее планируется внедрение технологий искусственного интеллекта, включая интерактивный проект «VR-путешествие по Вселенной» и запуск робота-экскурсовода.

    Ранее сообщалось о реконструкции и мемориального комплекса Райымбек батыра в Алматы.

    Также отмечалось, что на этом месте будет возведен современный музейный комплекс.

