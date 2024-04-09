Уровень воды в Урале у российского Орска снизился

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что уровень воды в реке Урал снизился в районе Орска за два часа на 9 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Ситуация остается напряженной, но на некоторых участках подтопленного города вода начала отступать. Уровень воды в реке Урал в районе Орска за 2 часа снизился на 9 см, но по-прежнему превышает опасную отметку. На гидропостах ведется непрерывный мониторинг, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что всего из опасной зоны эвакуировано около 2,5 тысячи человек.

— Сотрудники МЧС России осуществляют круглосуточное дежурство на наиболее опасных участках. В пунктах временного размещения с пострадавшими продолжают работы психологи, — сказали в ведомстве.

Кроме того, в МЧС добавили, что паводковая обстановка стабилизируется на территории Алтайского края, Брянской области, Самарской области, где от воды освободились 263 жилых дома и 191 приусадебный участок.

— В населенных пунктах, освободившихся от воды, проводятся аварийно-восстановительные работы. Населению оказывается помощь по расчистке приусадебных участков, откачке воды из домов, а также их просушке. Вместе с тем в Курганской области подготовка к волне паводка ведется в круглосуточном режиме. Специалисты МЧС России укрепляют дамбу в Кургане, — сказали в МЧС.

Там подчеркнули, что для оказания психологической помощи населению работает горячая линия, всего задействовано в работах более 1 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.

Напомним, очередной прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел вблизи поселка Лесоторговый.

Дамбу прорвало в городе Орск Оренбургской области России. В зону подтопления попали более 4,2 тысячи домов и почти 11 тысяч человек.