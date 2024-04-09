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    19:21, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Очередной прорыв дамбы произошел в российском Орске

    орск
    Фото: ТАСС

    Очередной прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел вблизи поселка Лесоторговый, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС, 

    Жители поселка экстренно эвакуируются. Ранее власти сообщали о нарушении целостности сооружения. Вода подступает к частным домам.

    Поселок Лесоторговый оставался одной из незатопленных территорий в Орске со стороны района Старого города.

    Как рассказала ТАСС местная жительница, власти ранее объявляли эвакуацию населения поселка, однако владельцы домов (в поселке - преимущественно частный сектор) не спешили оставлять хозяйство. Вместо этого некоторое время жители поселка старались проводить работы по укреплению дамбы в этом районе. При этом уровень реки Урал был либо немного ниже, либо на уровне с верхней точкой дамбы.

    Еще один прорыв дамбы произошел под Орском 6 апреля.

    Ранее сообщалось, что дамбу прорвало в российской части Урала, началась эвакуация жителей. В МЧС РК заявили, что находятся на прямой связи с коллегами из МЧС РФ, отслеживая ситуацию.

    Ситуация с весенним половодьем в Оренбургской области происходит раз в 100 лет. К такому заключению пришли специалисты российских специальных служб сегодня в ходе заседания комиссии по ЧС в Орске.

    Теги:
    Паводки в России Оренбург Орск Дамба Россия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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