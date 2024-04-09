Очередной прорыв дамбы произошел в российском Орске

Очередной прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел вблизи поселка Лесоторговый, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС,

Жители поселка экстренно эвакуируются. Ранее власти сообщали о нарушении целостности сооружения. Вода подступает к частным домам.

Поселок Лесоторговый оставался одной из незатопленных территорий в Орске со стороны района Старого города.

Как рассказала ТАСС местная жительница, власти ранее объявляли эвакуацию населения поселка, однако владельцы домов (в поселке - преимущественно частный сектор) не спешили оставлять хозяйство. Вместо этого некоторое время жители поселка старались проводить работы по укреплению дамбы в этом районе. При этом уровень реки Урал был либо немного ниже, либо на уровне с верхней точкой дамбы.

Еще один прорыв дамбы произошел под Орском 6 апреля.

Ранее сообщалось, что дамбу прорвало в российской части Урала, началась эвакуация жителей. В МЧС РК заявили, что находятся на прямой связи с коллегами из МЧС РФ, отслеживая ситуацию.

Ситуация с весенним половодьем в Оренбургской области происходит раз в 100 лет. К такому заключению пришли специалисты российских специальных служб сегодня в ходе заседания комиссии по ЧС в Орске.