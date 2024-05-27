Уровень воды поднялся в Капшагайском водохранилище: акимат дал разъяснения

Жители Конаева обеспокоились подъемом уровня воды в Капшагайском водохранилище, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно повышение уровня воды на пляжах Капшагайского водохранилища.

- Уровень воды стремительно поднимается, водоем уже выходит из своего русла. Все заинтересованные лица и службы, пожалуйста, обратите внимание на ситуацию и примите необходимые меры для обеспечения безопасности населения, - говорится в посте.

Разъяснения по поводу сложившейся ситуации дали в пресс-службе акимата Конаева.

- В Конаеве из-за метели поднялись волны. Близлежащие дома и дворы не были затоплены. В настоящее время объем сброса воды из Капшагайского водохранилища составляет 900 кубометров в секунду. После стихания метели берег водоема проверят специалисты акимата и ДЧС, - сообщили в акимате.

Ранее в Конаеве начали подготовку к купальному сезону.