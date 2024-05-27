РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:17, 27 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды поднялся в Капшагайском водохранилище: акимат дал разъяснения

    Капшагай
    Фото: скрин с видео

    Жители Конаева обеспокоились подъемом уровня воды в Капшагайском водохранилище, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В социальных сетях появилось видео, на котором видно повышение уровня воды на пляжах Капшагайского водохранилища.

    - Уровень воды стремительно поднимается, водоем уже выходит из своего русла. Все заинтересованные лица и службы, пожалуйста, обратите внимание на ситуацию и примите необходимые меры для обеспечения безопасности населения, - говорится в посте.

    Разъяснения по поводу сложившейся ситуации дали в пресс-службе акимата Конаева.

    - В Конаеве из-за метели поднялись волны. Близлежащие дома и дворы не были затоплены. В настоящее время объем сброса воды из Капшагайского водохранилища составляет 900 кубометров в секунду. После стихания метели берег водоема проверят специалисты акимата и ДЧС, - сообщили в акимате.

    Ранее в Конаеве начали подготовку к купальному сезону.

    Теги:
    Регионы Видео Водохранилище Алматинская область Происшествия Капчагай Конаев
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!