Подготовку к купальному сезону начали в Конаеве

На территории Конаева функционируют 97 разрешенных мест для купания, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате города сообщили, что всего на территории областного центра расположено 140 объектов туризма. Шесть мест отдыха строятся за счет инвестиционных средств, причем одно из них планируется ввести в эксплуатацию уже в этом сезоне. В прошлом году было открыто два новых туристических объекта. В остальных зонах отдыха проводится косметический ремонт.

- На городском пляже будут работать 40 предпринимателей. Ответственное учреждение установит туалеты, 20 урн. Также предприниматели обязаны обустроить туалеты и санузлы на своей территории. Планируется установить информационные баннеры и более 600 плавучих буев. В летний период для обеспечения безопасности будут задействованы 50 спасателей и 7 водных транспортов, - отметили в пресс-службе акимата города.

Также планируется проведение масштабных мероприятий для развития туризма в городе. К примеру, в 2023 году прошли «Oceanman», «Рок-фестиваль», «Rock family fast».