Уровень воды начал спадать в реке Уил в Актюбинской области

В Актюбинской области паводковая ситуация стабильная, сообщила пресс-служба МЧС РК. Об этом передает агентство Kazinform.

По данным ведомства, в садоводческих коллективах г. Актобе ведутся работы по откачке воды и укладке инертных материалов.

- В Уилском районе наблюдается спад уровня воды на р.Уил. Для транспортировки населения и перевозки инертного материала, продовольствия функционирует понтонная переправа. Оставшиеся эвакуированные 1470 человек размещены в пунктах временного размещения, 6072 человек находятся у родственников, - сообщили в МЧС.

По данным на 9 апреля, в регионе в результате наводнений пострадало 1087 жилых домов, 47 зданий и сооружений, 232 двора и 852 дачных дома.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области Ситуационный центр работает совместно с оперативным штабом. С начала паводкового сезона в регионе Ситуационный центр по приему жалоб и просьб жителей перешел на непрерывный режим работы.