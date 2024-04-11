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    23:41, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды начал спадать в реке Уил в Актюбинской области

    река Уил
    Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

    В Актюбинской области паводковая ситуация стабильная, сообщила пресс-служба МЧС РК. Об этом передает агентство Kazinform.

    По данным ведомства, в садоводческих коллективах г. Актобе ведутся работы по откачке воды и укладке инертных материалов.

    - В Уилском районе наблюдается спад уровня воды на р.Уил. Для транспортировки населения и перевозки инертного материала, продовольствия функционирует понтонная переправа. Оставшиеся эвакуированные 1470 человек размещены в пунктах временного размещения, 6072 человек находятся у родственников, - сообщили в МЧС.

    По данным на 9 апреля, в регионе в результате наводнений пострадало 1087 жилых домов, 47 зданий и сооружений, 232 двора и 852 дачных дома.

    Ранее сообщалось, что в Актюбинской области Ситуационный центр работает совместно с оперативным штабом. С начала паводкового сезона в регионе Ситуационный центр по приему жалоб и просьб жителей перешел на непрерывный режим работы.

    Теги:
    Река Уил Наводнение Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Реки Актюбинская область Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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