Более 2000 домов и зданий пострадали из-за паводка в Актюбинской области

В Актюбинской области в результате наводнений пострадало 1087 жилых домов, 47 зданий и сооружений, 232 двора и 852 дачных дома. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель акима региона Асылбек Есенбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Замакима в ходе своего выступления отметил, что ЧС местного масштаба по Актюбинской области объявлена в шести районах и городе Актобе.

- В результате затопления и смыва участков дороги временно прервано дорожное сообщение с 11 населенными пунктами области. Сегодня открылась кольцевая дорога по направлению Алга – Карабулак. Сообщение по направлению Алга – Бескопа также будет восстановлено, - сказал он.

Кроме того, из-за паводковой ситуации в настоящее время 695 абонентов в 27 населенных пунктах области остаются без электричества. По словам спикера, 500 из них были временно охвачены генератором, обеспечивающим электричество.

Всего численность задействованных сил и специальных средств в регионе составляет 720 человек личного состава, 185 единиц техники, 11 лодок. Также имеется восемь водяных насосов.

Для сбора гуманитарной помощи пострадавшим создано 2 пункта, всего собрано около 300 тонн товаров. Из них 215 тонн распределили нуждающимся жителям. В этой работе участвуют 8,5 тысяч волонтеров. Кроме того, сегодня ночью из Кыргызстана поступила гуманитарная помощь.

- В целях расчета материальных потерь, причиненных паводком, создана отдельная комиссия в каждом районе, принято 2652 заявления, проводится оценочная работа. В соответствии с поручением Главы государства будет произведено возмещение затрат всем пострадавшим жителям, - добавил он.

Ранее Асылбек Есенбаев сообщил, что ситуация с паводками в области находится на стабильном уровне.