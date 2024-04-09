Заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев доложил о проводимой работе по борьбе с последствиями паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За последние два-три дня в Каргалинском водохранилище из-за осадков повысился уровень воды. Вчера полностью объект обследован, наблюдается понижение уровня воды. Уровень воды проверяется каждые 2 часа, — заверил Асылбек Есенбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в целом в настоящее время ситуация с паводками в нашей области находится на стабильном уровне.

— Оперативный штаб под председательством акима области работает круглосуточно. Мы полностью контролируем ситуацию, — добавил спикер.

Он напомнил, что ЧС местного масштаба по Актюбинской области объявлена в 6 районах и городе Актобе. В результате затопления и смыва участков дороги временно прервано дорожное сообщение с 11 населенными пунктами области.