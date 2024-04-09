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    14:15, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Каждые два часа проверяют уровень воды в Актюбинской области — акимат

    Понтонный мост установили на въезде в село Уил Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    Заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев доложил о проводимой работе по борьбе с последствиями паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — За последние два-три дня в Каргалинском водохранилище из-за осадков повысился уровень воды. Вчера полностью объект обследован, наблюдается понижение уровня воды. Уровень воды проверяется каждые 2 часа, — заверил Асылбек Есенбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, в целом в настоящее время ситуация с паводками в нашей области находится на стабильном уровне.

    — Оперативный штаб под председательством акима области работает круглосуточно. Мы полностью контролируем ситуацию, — добавил спикер.

    Он напомнил, что ЧС местного масштаба по Актюбинской области объявлена в 6 районах и городе Актобе. В результате затопления и смыва участков дороги временно прервано дорожное сообщение с 11 населенными пунктами области.

    — Восстановительные работы ведутся в режиме 24/7. Кроме того, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в результате паводка, на сегодняшний день 206 человек получили единовременную социальную выплату в размере 64 млн тенге. Работа в этом направлении будет продолжена, — добавил заместитель акима.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Вода Акимат Актюбинская область Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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