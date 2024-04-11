20 тысяч звонков - как ситуационный центр в Актобе решает проблемы жителей во время паводка

В Актюбинской области Ситуационный центр работает совместно с оперативным штабом. С начала паводкового сезона в регионе Ситуационный центр по приему жалоб и просьб жителей перешел на непрерывный режим работы. Здесь отслеживается работа по оказанию помощи пострадавшим, по откачиванию воды, отсыпке песка, а также работа специальной комиссии. За 17 дней центр принял около 20 тысяч звонков, передает корреспондент агентства Kazinform.

К диспетчерам Центра присоединились сотрудники ДЧС области и оперативного штаба. Число звонивших резко возросло, диспетчеры отвечали не поминутно, а посекундно.

— С 24 марта поступило более 19 800 звонков. Из них 11 тысяч зарегистрированы. Остальное — повторные звонки. То есть, если один человек даже 100 раз позвонит, будет считаться, что это один звонок. Просьбы звонивших были разные. Например, когда был открыт шлюз Актюбинского водохранилища, на берегу реки Илек, когда заполнилось водой Саздинское водохранилище, от жителей здешних садовых товариществ стало поступать больше звонков. Такая же ситуация в Каргалы. Жители просили подвезти песок, направить технику для откачивания воды. Вызов каждого жителя был принят, бригадам мы направляли конкретный адрес и номер телефона. К ним направлялись бригады не издалека, а близко находящиеся, — сказал руководитель Актюбинского областного Ситуационного центра Ерлан Мукан.

Диспетчеры Ситуационного центра принимают звонки, экспертный отдел проводит анализ. 24 марта сюда поступило более 30 звонков, а 27 марта около 1 900 звонков, противопаводковая работа была усилена. В тот день в городе Актобе было введено чрезвычайное положение, проводились эвакуационные работы.

— Когда уровень воды в реке поднялся, в дома начала поступать вода, люди стали массово звонить. Звонки в основном начались вечером и продолжились ночью. Не по минутам, а по секундам поступали звонки, и они принимались. Поэтому в Центре стало больше людей. Сейчас ситуация стабилизировалась. Теперь жители просят доставить песок, мешки и направить технику, — сказала главный менеджер Ситуационного центра Гульжан Жумабеккызы.

Многие люди интересуются работой комиссии по определению ущерба. Актюбинцы, чьи дома были подтоплены, сейчас задают вопросы об единовременных выплатах, возмещении ущерба, звонят на номер «109». Сейчас с каждым днем увеличивается число получивших помощь, в городе Актобе и районе Айтеке би — 300 тысяч тенге, в других районах — 100 МРП.

— Диспетчерам заранее была предоставлена информация о работе комиссии, получении выплат. Они без промедления отвечают людям, звонящим и спрашивающим о выплатах. Вместе с тем, обращались за помощью из жилого массива Балауса, когда поднялся уровень воды в реке Каргалы. Следует отметить, что к жителям, которые просят подвезти песок, отправляются грузовые автомашины. Когда 10-тонные грузовики застревают в подтопленных местах, доставка помощи затрудняется. Поэтому к грузовикам отправляется еще одна машина. По этой причине все затягивается, — пояснил Ерлан Мукан.

Волонтерам из числа актюбинцев, которые располагают транспортом и могут подвозить песок для себя и других, предоставлена возможность загружать песок в карьере. Для этого люди также звонят по номеру «109», предупреждают. Ситуационный центр и оперативный штаб передают номера ответственным за карьер и создаются условия для загрузки песка.

— Встречаются факты, когда в такой ситуации полученный бесплатно песок продают. Установлены продававшие песок за 10-15 тысяч. Мы вновь напоминаем жителям, что работа отдела жилищно-коммунального хозяйства безвозмездная. Загрузка и перевозка песка также организуются безвозмездно. Откачивание воды, услуги мотопомпы тоже бесплатные. Некоторые говорят, что нужен песок, а просят его для строительных работ. С ними проведена разъяснительная работа, — сказал Ерлан Мукан.

По данным на 9 апреля, за паводковый период откачано 180 тысяч кубометров воды. Также доставлено 59 тысяч тонн песка. В Ситуационном центре хорошо видно, где находится спецтехника, ассенизаторы, сколько времени они простаивают. На всю технику установлены навигаторы.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Ландшафтная карта дала возможность заблаговременно эвакуировать жителей села

В паводковый период специалисты Ситуационного центра в Актобе начали использовать ландшафтную карту. Когда разрушилась плотина Магаджанского водохранилища, было заблаговременное оповещение, куда пойдет вода, каким селам угрожает опасность.

— Был прослежен и подсчитан путь воды, заранее узнали, каким селам угрожает опасность, были оповещены акиматы. На пути воды, прошедшей через Магаджанскую плотину, есть село Бескоспа Алгинского района. До момента, когда вода достигла села, должны были заполниться несколько углублений. В это время у спасателей, местных исполнительных органов появилась возможность эвакуации людей. Карта предназначена для изучения рельефа местности и принятия решений, — сказал Ерлан Мукан.

Вместе с тем, специалисты Ситуационного центра следят за ситуацией в селе Нура Иргизского района. Как сообщил руководител Центра Ерлан Мукан, здесь ситуация стабильная. Сегодня в областном центре городе Актобе эвакуация людей не проводилась. Обстановка в городе стабилизируется.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Просьба жителей внесена на платформу Dara bala

Просьбы граждан, пострадавших от паводка, принимают специалисты в акиматах. Затем копии документов вносятся на платформу Dara bala. Это система, обеспечивающая открытость.

— Согласно правилам, во время паводка пострадавшие люди обращаются в местный акимат и пишут заявления. Там просят предъявления удостоверения личности, технические документы на недвижимое имущество. Затем сотрудники акимата регистрируют их и вносят в онлайн-систему. Специалисты «Правительства для граждан» проверяют документы. На основании этих документов направляются оценщики. На сегодняшний день зарегистрировано 1 747 заявлений, — сказал руководитель отдела управления цифровых технологий Актюбинской области Заманбек Жаксылык.

Отметим, в Ситуационный центр звонили граждане, которые интересовались, насколько достоверна информация, распространенная в период паводка.

Руководитель Центра Ерлан Мукан отрицает сведения о том, что «затоплено кладбище», «загрязнена питьевая вода».