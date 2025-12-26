Уровень удовлетворенности казахстанских педагогов условиями труда достиг 95%

— Согласно результатам исследования, Казахстан занимает второе место среди стран, где учителя отмечают общественную значимость и признание своего труда, а также входит в число пяти стран с наиболее высоким уровнем удовлетворенности заработной платой педагогов. В этот перечень вместе с Казахстаном вошли Болгария, Колумбия, Румыния и Китай. Если в 2018 году уровнем оплаты труда были довольны 39 процентов учителей, то в прошлом году этот показатель достиг 71 процента, что, во многом, связано с поэтапным повышением заработной платы педагогов за последние пять лет по прямому поручению Главы государства, — сказал С. Аширов.

По его словам, на сегодняшний день снижена административная нагрузка на педагогов, что позволило им уделять больше внимания обучению и воспитанию детей, а также выстраиванию конструктивного взаимодействия с родителями. В результате уровень удовлетворенности педагогов условиями труда достиг 95%.

Такие результаты достигнуты благодаря комплексной работе, которая проводится Министерством в соответствии с поручениями Президента

Касым-Жомарта Токаева, направленными на защиту прав педагогов и повышению их статуса в обществе.

В результате масштабных реформ, проведенных в последние годы, в организациях образования страны создаются благоприятные условия для педагогов и учащихся. В частности, сокращено привлечение учителей к несвойственным им видам деятельности, усилены механизмы правовой защиты педагогов, последовательно принимаются меры, направленные на улучшение условий их труда.

Спикер подчеркнул, что эффективность этих изменений подтверждается и результатами международных исследований. В этом году опубликованы итоги международного исследования TALIS-2024 Организации экономического сотрудничества и развития, которые зафиксировали рост показателей, связанных с условиями работы казахстанских педагогов.

