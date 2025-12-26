Количество нарушений прав педагогов сократилось в три раза — Минпросвещения

— Защита прав педагогов остается процессом, требующим постоянного мониторинга. Следует отметить, что в отдельных регионах по-прежнему выявляются факты несоблюдения отдельных норм Закона «О статусе педагога». При этом, в целом динамика носит устойчиво положительный характер. За последние шесть лет после принятия закона количество нарушений прав педагогов сократилось в три раза, — сказал С. Аширов.

Наибольшее число подобных фактов приходилось на первые годы действия закона. Так, в период 2020–2022 годов официально было зарегистрировано 111 нарушений, тогда как за последние три года их количество снизилось до 38. Основная часть выявленных нарушений связана с привлечением педагогов к видам деятельности, не относящимся к их профессиональным обязанностям.

Кроме того, зарегистрированы факты оскорбления и посягательства на честь и достоинство педагогов. Также выявлены случаи принуждения учителей к подписке на печатные издания, приобретению концертных билетов или участию в мероприятиях в качестве зрителей.

Спикер отметил, что по фактам проявления неуважения к педагогам, включая оскорбления через средства массовой информации и социальные сети, территориальными департаментами по обеспечению качества в сфере образования в отношении родителей учащихся было возбуждено 12 административных дел. Это наглядно подтверждает, что закрепленный законом статус педагога имеет реальное правоприменение.

С. Аширов напомнил, что по всем указанным фактам предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 409 Кодекса об административных правонарушениях. Данная норма предусматривает меры воздействия от предупреждения до административного штрафа в случае повторного нарушения.

Ранее сообщалось, что внедрение отдельных цифровых решений позволило выявить существенные нарушения при организации образовательного процесса в частных детских садах и школах, включая приписки и так называемые «мертвые души».