Уровень реки Жайык в Индерском и Махамбетском районах Атырауской области превысил опасные пределы

В Атырауской области ежедневно поднимается вода на реке Жайык (Урал). Сегодня уровень русла реки достиг отметки в 884 сантиметра в Индерском районе, а в Махамбетском районе — 861 сантиметра,

Согласно данным Атырауского областного филиала РГП «Казгидромет», со вчерашнего дня в Индерском и Махамбетском районах воды Жайык превысили опасные пределы.

Сегодня, на 08:00 в районе поселка Индербор вода русла реки достигла 884 сантиметров.

На этом месте опасный предел — 845 см. Следовательно, риск увеличивается на +39 сантиметров.

В Махамбетском районе русло реки превысило опасный предел на +11 сантиметров.

Сейчас уровень воды в районе села Махамбет составил 861 сантиметр.

Уровень реки Жайык в городе Атырау — 496 см.



В селе Жанаталап возле Мунайлы — 356 см, а в населенном пункте Еркинкала — 316 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в двух районах области готовы эвакуационные пункты: в Индерском районе — 15, в Махамбетском районе 22.

Также в Индерском районе сформировано 20 тонн продовольственных запасов.



