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    12:50, 06 Май 2024 | GMT +6

    Уровень реки Жайык в Индерском и Махамбетском районах Атырауской области превысил опасные пределы

    жайык
    Фото: Минводы и ирригации

    В Атырауской области ежедневно поднимается вода на реке Жайык (Урал). Сегодня уровень русла реки достиг отметки в 884 сантиметра в Индерском районе, а в Махамбетском районе — 861 сантиметра, 

    Согласно данным Атырауского областного филиала РГП «Казгидромет», со вчерашнего дня в Индерском и Махамбетском районах воды Жайык превысили опасные пределы.

    Сегодня, на 08:00 в районе поселка Индербор вода русла реки достигла 884 сантиметров.

    На этом месте опасный предел — 845 см. Следовательно, риск увеличивается на +39 сантиметров.

    В Махамбетском районе русло реки превысило опасный предел на +11 сантиметров.

    Сейчас уровень воды в районе села Махамбет составил 861 сантиметр.

    Уровень реки Жайык в городе Атырау — 496 см.

    В селе Жанаталап возле Мунайлы — 356 см, а в населенном пункте Еркинкала — 316 сантиметров.

    Ранее сообщалось, что в двух районах области готовы эвакуационные пункты: в Индерском районе — 15, в Махамбетском районе 22. 
    Также в Индерском районе сформировано 20 тонн продовольственных запасов.

    Теги:
    Атырауская область Наводнение Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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