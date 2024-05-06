Уровень реки Жайык в Индерском и Махамбетском районах Атырауской области превысил опасные пределы
В Атырауской области ежедневно поднимается вода на реке Жайык (Урал). Сегодня уровень русла реки достиг отметки в 884 сантиметра в Индерском районе, а в Махамбетском районе — 861 сантиметра,
Согласно данным Атырауского областного филиала РГП «Казгидромет», со вчерашнего дня в Индерском и Махамбетском районах воды Жайык превысили опасные пределы.
Сегодня, на 08:00 в районе поселка Индербор вода русла реки достигла 884 сантиметров.
На этом месте опасный предел — 845 см. Следовательно, риск увеличивается на +39 сантиметров.
В Махамбетском районе русло реки превысило опасный предел на +11 сантиметров.
Сейчас уровень воды в районе села Махамбет составил 861 сантиметр.
Уровень реки Жайык в городе Атырау — 496 см.
В селе Жанаталап возле Мунайлы — 356 см, а в населенном пункте Еркинкала — 316 сантиметров.
Ранее сообщалось, что в двух районах области готовы эвакуационные пункты: в Индерском районе — 15, в Махамбетском районе 22.
Также в Индерском районе сформировано 20 тонн продовольственных запасов.