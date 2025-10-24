Уровень преступности в Казахстане за пять лет значительно снизился

— Казахстан должен быть безопасной страной, поэтому принцип «Закон и Порядок» стал основополагающим в нашем обществе. В рамках его реализации мы усилим борьбу с коррупцией, без чего нет никаких оснований говорить о Справедливом Казахстане. За последние пять лет уровень преступности, в том числе уличной, значительно снизился, а криминогенная обстановка в стране находится под строгим контролем. Снизилось количество случаев бытового насилия. Зарубежные эксперты проявляют повышенный интерес к опыту нашей страны в этой сфере. В конечном счете, реализация концепции «Закон и Порядок» является важнейшим инструментом построения светлого будущего нашей страны, — сказал Президент.