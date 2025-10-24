РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:10, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Уровень преступности в Казахстане за пять лет значительно снизился

    Глава государства, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, назвал концепцию «Закон и Порядок» важнейшим инструментом построения светлого будущего нашей страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    суд, приговор, правосудие, юриспруденция, закон и право
    Фото: freepik

    — Казахстан должен быть безопасной страной, поэтому принцип «Закон и Порядок» стал основополагающим в нашем обществе. В рамках его реализации мы усилим борьбу с коррупцией, без чего нет никаких оснований говорить о Справедливом Казахстане. За последние пять лет уровень преступности, в том числе уличной, значительно снизился, а криминогенная обстановка в стране находится под строгим контролем. Снизилось количество случаев бытового насилия. Зарубежные эксперты проявляют повышенный интерес к опыту нашей страны в этой сфере. В конечном счете, реализация концепции «Закон и Порядок» является важнейшим инструментом построения светлого будущего нашей страны, — сказал Президент. 

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Борьба с преступностью
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают