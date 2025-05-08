Уровень освещенности вырастет вдвое на ключевых магистральных улицах Алматы

По словам руководителя «Алматы Кала Жарык» Игоря Мысика, по поручению акима Ерболата Досаева в 2025 году планируется установить свыше 15 тысяч новых светильников, что значительно повысит уровень освещенности во всех районах города. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам, паркам и тротуарам: запланирована установка около 5 700 торшерных опор освещения, что обеспечит большую безопасность и комфорт для горожан.

— Кроме того, предусмотрено проведение архитектурной подсветки на 70 знаковых объектах Алматы. В текущем году запланировано строительство 1 200 новых линий наружного освещения на ранее неосвещенных участках, что обеспечит значительное расширение охвата. Это в 10 раз превышает показатели 2024 года, — отметил спикер.

Фото: акимат Алматы

В рамках модернизации системы освещения в марте начаты работы по обновлению сетей на семи ключевых улицах города — аль-Фараби, Толе би, Сейфуллина, Абая, Назарбаева, Ауэзова и Наурызбай батыра — общей протяженностью свыше 60 километров. В рамках проекта планируется заменить около 3 тысяч светоточек и дополнительно установить более 1 тысячи торшерных опор для пешеходного освещения. Эти меры позволят более чем в два раза повысить уровень освещенности на указанных участках.

В преддверии празднования 80-летнего юбилея Великой Победы обеспечена 100% освещенность парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев и его окрестностей. На дорогах и аллеях парка заменено 45 неисправных ламп и светильников. Возле Дома армии дополнительно установлено 11 больших опор освещения и 22 торшерные опоры для пешеходных пространств. Фасад здания освещается архитектурной подсветкой из 30 прожекторов.

Фото: акимат Алматы

— После обращений алматинцев начались работы по замене кабельной линии вдоль реки Малая Алматинка (от улицы Макатаева до Курмангазы) протяженностью около 5 км, — отметил Игорь Мысик.

В рамках модернизации системы наружного освещения в центральной части города установлены выносные кронштейны высотой 4 метра. Они выступают за кроны деревьев и эффективно освещают проезжую часть, устраняя необходимость регулярной санитарной обрезки зеленых насаждений.

Подобные конструкции уже размещены на проспекте Абая, проспекте Абылай хана и улице Наурызбай батыра. В дальнейшем их установка будет продолжена и в других районах города.

Особое внимание, по словам спикера, уделяется слабоосвещенным и ранее неохваченным участкам, где ранее отсутствовало полноценное наружное освещение. К примеру, на улицах Ауэзова и Байзакова (на отрезках от улицы Толе би до Гоголя и от Гоголя до проспекта Раимбека) дорога освещалась только по восточной стороне, а на тротуарах освещение отсутствовало и вовсе. Силами «Алматы Кала Жарык» на данных участках по западной стороне дополнительно установлено около 100 светильников, освещающих проезжую часть и пешеходную зону.

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем, в Жетысуском районе начаты работы по строительству новой линии освещения вдоль улицы у Большого Алматинского канала. Протяженность участка составляет 1,3 километра, и до конца мая здесь будет установлено и подключено 34 опоры. Ранее освещения на этом участке не было вовсе. Завершены работы по установке 32 опор освещения на парковке вдоль улицы Дулати — это место также долгие годы оставалось неосвещенным. Полностью восстановлена кабельная линия в сквере вдоль реки Есентай (пересечение с аль-Фараби).

В 2024 году уровень освещенности Алматы составил 85%. Задача на 2025 год — достичь 100% освещенности города.