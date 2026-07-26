Уразбахтин — о победе «Кайрата», травме Жоржиньо и переносе матча из-за концерта Канье Уэста

Также тренер ответил на вопросы о травме Жоржиньо, конфликте во время игры и переносе потенциального домашнего матча еврокубков в Туркестан.

По словам наставника, матч получился непростым, а победа стала результатом самоотверженной игры футболистов, несмотря на плотный календарь.

— Тяжелая игра для нас, сильный соперник. Мы прекрасно понимали, что легко не будет. Настраивали ребят на победу. Большая им благодарность. Многие вещи, о которых говорили перед матчем, они выполнили. Да, было тяжело — график у нас очень сложный. За 14 дней мы провели пять матчей, были перелеты, три игры на выезде. Конечно, тяжеловато, и сегодня это было заметно. После забитого гола мы уже больше играли по счету, старались удержать преимущество, которое нас устраивало. В целом очень рады победе, ребята молодцы и это их заслуга. У нас теперь есть два дня, чтобы восстановиться, потом будем готовиться к ответной игре в Лиге чемпионов, — сказал Уразбахтин.

Жоржиньо выбыл, а Юккола перевернул игру

Тренер сообщил, что полузащитник Жоржиньо, вероятнее всего, получил серьезную травму.

— По Жоржиньо, думаю, что у него что-то серьезное. Пострадало колено, поэтому ему предстоит обследование. В ближайших матчах мы его точно не увидим, — ответил он.

Наставник также объяснил замену автора первого гола Марка Гуаля.

— Что касается Гуаля, то это была чисто тактическая замена. Он устал, а нам нужен был игрок, который смог бы оказывать давление на линию обороны соперника. Поэтому приняли такое решение, — отметил он.

По словам Уразбахтина, выход Ойвы Юкколы был запланирован лишь на концовку встречи — тренерский штаб рассчитывал предоставить ему около 30 минут игрового времени. Однако из-за травмы Жоржиньо планы пришлось скорректировать, и полузащитник появился на поле уже в первом тайме. В итоге именно Юккола стал автором второго победного гола «Кайрата».

«Не стоит раздувать этот момент»

Рафаэль Уразбахтин также прокомментировал эмоциональный эпизод между представителями двух команд, произошедший по ходу встречи.

— Когда играют два сильных соперника, накал страстей всегда возрастает. Но самое главное, что после матча мы поняли друг друга и пожали руки. Все нормально. Не думаю, что нужно раздувать этот момент. Это обычные эмоции, которые бывают как со стороны соперника, так и с нашей стороны, — отметил наставник.

О переносе матча

Отдельно главный тренер высказался о переносе потенциального домашнего еврокубкового матча третьего квалификационного раунда в Туркестан. Журналисты спросили специалиста, не беспокоят ли команду жара и состояние поля.

— Мы уже играли там в восемь часов вечера. Тогда попали в самый в пик — было около 50 градусов. Но к вечеру условия были уже более-менее нормальными. Мы посмотрели прогноз погоды — в эти дни такой жары не будет. Если матч начнется в восемь часов, это нормально. Что касается поля, нас заверили, что его подготовят и оно будет хорошего качества. Понятно, что там играют две команды… У нас было два варианта — Астана и Шымкент, но мы выбрали Туркестан. Будем играть там. Выбирать нам не приходится. Наверное, здесь концерт важнее, чем игра «Кайрата». Ну, хорошо, тогда будем играть в Туркестане, — сказал Уразбахтин.

Напомним, в матче 19-го тура Казахстанской премьер-лиги алматинский «Кайрат» на своем поле одержал победу над шымкентским «Ордабасы» со счетом 2:1.