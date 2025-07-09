Ураган вызвал крупнейшее за 30 лет отключение электроэнергии в Венгрии

Восточный железнодорожный вокзал был временно закрыт во вторник утром. При этом движение также нарушено в других частях страны, и, по словам министра строительства и транспорта Яноша Лазара, в некоторых местах могут пройти недели, прежде чем железнодорожное сообщение будет восстановлено.

Фото: Facebook / BM Directorate General for Disaster Management

В понедельник в Венгрии были объявлены оранжевые и красные предупреждения для нескольких округов. Дождливая погода может сопровождаться штормовыми порывами ветра и крупным градом.

Кроме того, ураганный ветер разрушил одну из башен Реформатского собора в Дебрецене, повредил крышу Национальной библиотеки имени Сечени в Будапеште и оставил без электричества десятки тысяч человек по всей Венгрии.

Одновременно в ночь с 7 на 8 июля в стране произошло самое масштабное отключение электроэнергии за последние 30 лет.

— 366 тыс. домохозяйств остались без электричества, но к сегодняшнему утру нам удалось сократить это число до 50 тыс. Компании-поставщики электроэнергии непрерывно работают над устранением неполадок, — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook.

Глава правительства провел совещание в компании MAVIR, обеспечивающей энергоснабжение в Венгрии.

Ранее 6 июля отечественные синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях нашей страны.