Гроза и град: в 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Гроза. Днем град, шквал. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В центре области

В горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на востоке, севере области сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

Ночью на севере Карагандинской области, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Днем на западе, севере области град. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, северный на юге, востоке области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный днем на севере, юге области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем в центре области порывы 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза. Днем на западе, юге области град, шквал. Ветер северо-западный ночью на севере области порывы 15-20, днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Днем сильная жара 35-37 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.