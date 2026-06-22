Ураган в Актобе до 30 м/с: последствия устраняются в круглосуточном режиме

Последствия шторма, прошедшего 21 июня в Актобе при порывах ветра до 30 м/с, устраняют в круглосуточном режиме. Об этом сообщает акимат города, передает агентство Kazinform.

— Работы по ликвидации последствий сильного шторма, произошедшего 21 июня (по данным РГП «Казгидромет», скорость порывов ветра достигала 30 м/с), ведутся в круглосуточном режиме. На участках, где деревья упали на проезжую часть и тротуары, они были оперативно убраны, препятствий для движения транспорта и пешеходов нет. В настоящее время работы по распиловке и вывозу поваленных деревьев продолжаются, — говорится в сообщении.

Фото: акимат Актобе

Одиноким пожилым людям и жителям дворов, где проживают пенсионеры и отсутствуют КСК, оказывается помощь в вывозе упавших деревьев.

Фото: акимат Актобе

Наибольшее количество случаев падения деревьев зафиксировано в районах Жилгородок и Шанхай, где имеется большое количество зеленых насаждений.

— Опасности со стороны малых архитектурных форм, вывесок и деревьев не наблюдается. Фактов получения травм гражданами не зарегистрировано. Восстановлением уличного освещения занимались 8 бригад подрядной организации ТОО «Интер Электро Комплект». В ночное время работали 10 бригад ТОО «Энергосистема». Восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме. Создан оперативный штаб, который функционирует круглосуточно, — пояснили в акимате Актобе.

Фото: акимат Актобе

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения по ряду адресов жилого массива Заречный и в районе Жилгородок.

Фото: акимат Актобе

На улице Снайперской восстановительные работы велись до утра. В результате электроснабжение было восстановлено.

Фото: акимат Актобе

В период шторма была временно ограничена подача электроэнергии примерно 200 потребителям, получающим электроснабжение через сети ТОО «Энергосистема» и отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актобе.

Фото: акимат Актобе

В акимате добавили, что для оперативного реагирования в случае ухудшения погодных условий ТОО «Энергосистема» полностью укомплектовало необходимый персонал. Для незамедлительного выполнения работ по поступающим обращениям имеется достаточное количество специальной техники и необходимых материалов.

Ранее сообщалось, что во время сильного ураганного ветра в Актобе были сорваны крыши двух многоквартирных и 5 частных жилых домов. Несколько жилых массивов остались без электроснабжения.