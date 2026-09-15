Ураган в Актобе: в селе Караулкелды заново строятся 73 дома

После чрезвычайной ситуации природного характера 220 домов были признаны пригодными для ремонта. По 73 домам было принято решение о строительстве заново, передает корреспондент Kazinform.

Сообщается, что после бури и ливневого дождя в селе Караулкелды, центре Байганинского района, были повреждены 254 жилых дома, 14 социальных объектов, 24 объекта предпринимательства и шесть административных зданий.

Ремонтные работы завершены в трех школах и трех детских садах. В настоящее время текущий ремонт проводится в школе-интернате и техническом колледже, а капитальный — в районном физкультурно-оздоровительном комплексе. Также капитальный ремонт пройдет в Молодежном ресурсном центре, крыша которого полностью пришла в негодность.

— По итогам оценки ущерба владельцам 220 частных жилых домов, пострадавших от бури, выплачивается компенсация. В результате технического обследования 73 частных жилых дома были признаны непригодными для проживания. В настоящее время на их месте строятся новые дома. С 10 июля по 25 августа на базе школы-интерната работал эвакуационный пункт на 100 мест для временного размещения жителей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Всего в нем разместили 37 человек. В настоящее время эвакуационный пункт пуст. Ситуация в районе стабильная. Работы по полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

Напомним, сильная буря произошла 9 июля. Упала вышка связи, пострадали три человека, одна из которых — беременная женщина. Позже акимат показал состояние села после бури. В оставшееся без света село выехала специальная группа из нескольких районов.