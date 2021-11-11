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Управление образования расторгло соглашение о строительстве детсадов с частной компанией в Нур-Султане

11 Ноября 2021 14:37
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Управление образования расторгло соглашение о строительстве детсадов с частной компанией в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное Управление образования расторгло соглашение о строительстве детских садиков с частной компанией. Об этом сообщил и.о. начальника Управления образования города Нур-Султан Нариман Еламанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2017 году между Управлением образования столицы и ТОО «TERMO-KLIMA MK» был заключен договор №3. Однако с июля 2017 года по сегодняшний день частный партнер не начал работы по строительству детских садов», - сказал Нариман Еламанов на заседании постоянной комиссии Маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

По его словам, в этой связи с этой компанией был расторгнут договор и теперь необходимо внести изменения в решения Маслихата в части гособязательств по данному проекту.

Ранее сообщалось, что в столице в связи с вводом новых школ пересмотрят выплаты по государственным обязательствам для объектов образования.

«В столичном районе Есиль на перекрестке 28-38 улиц были введены в эксплуатацию школы и с 1 сентября начали свою работу. Срок эксплуатации объектов был пересмотрен с 66 до 60 месяцев. Соответственно были пересмотрены графики выплаты по государственным обязательствам», - сказал Нариман Еламанов.


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#Нур-Султан   #Строительство   #Маслихат  
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Автор:

Серик Сабеков

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