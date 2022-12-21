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Уплотнительную застройку приостановили в пригороде Алматы

21 Декабря 2022, 21:40
Уплотнительную застройку приостановили в пригороде Алматы

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе своего рабочего визита в Талгарский район поручил приостановить строительство ЖК «Нурия-3», передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Глава региона посетил участок строительства 16-ти многоэтажных домов в селе Бесагаш. Застройщик ТОО «Time group construction» представил свое видение на площади 3 гектара. Здесь они планировали возвести 16 многоэтажных домов на 1008 квартир. При этом не учитывалось мнение жителей ближайших частных домов и соседнего ЖК. Выслушав доводы двух сторон, аким области поручил приостановить работу на данном участке», - сообщили в пресс-службе акимата региона.

Акиму района поручено в кратчайшие сроки провести общественные слушания Бесагашского сельского округа с участием всех заинтересованных лиц, чтобы найти взаимоприемлемое решение. По словам Марата Султангазиева, во главе угла должно стоять удовлетворение нужд населения.

На сегодняшний день на участке идет работа по котловану и пока строительство не начато, принято решение приостановить дальнейшую работу. Кроме этого, на законность строительства будет проведена проверка на объекте «Hayat apartaments».



Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

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