Университет ВКО получил наивысшую оценку рейтинга QS Stars

Признание комиссии включает всесторонний комплексный аудит университета в соответствии с международной методологией. При выставлении оценки рассматривают статистические данные, внутренние отчеты, результаты опросов студентов и выпускников, информацию о преподавателях, инфраструктуре, партнерских отношениях и другие показатели.

На следующем этапе данные тщательно анализируются экспертами QS — международной группой аналитиков в области высшего образования. После этого университет всесторонне оценивают по нескольким основным критериям: качество обучения (уровень образования, результаты обучения), трудоустройство выпускников (карьерные достижения и контакты с работодателями), инфраструктура (кампус, лаборатории, системы обслуживания), интернационализация (международное партнерство, академическая мобильность, иностранные студенты), научные исследования и другие области.

По итогам Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева получил наивысшую оценку в пять звезд по ряду ключевых направлений (обучение, инфраструктура, программа «Строительство», эффективное управление, воздействие на окружающую среду, трудоустройство выпускников). Подтвердив соответствие международным стандартам качества, вуз продемонстрировал не только отдельные показатели, но и уровень системного развития.

QS Stars является международно признанной системой комплексной оценки высших учебных заведений.

