    15:03, 19 Март 2026 | GMT +5

    Медицинскому университету Астана предложили присвоить статус национального вуза

    Сенатор Нурторе Жусип выступил с инициативой придать Медицинскому университету Астана статус национального и присвоить ему имя академика Торегельды Шарманова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: НАО «Медицинский университет Астана»

    Депутат поднял этот вопрос в своем запросе, отметив, что в стране реализуют системные реформы в сфере здравоохранения, направленные на повышение качества медицинской помощи и подготовку кадров.

    По его словам, университет играет ключевую роль в подготовке специалистов и развитии отрасли.

    — Университет реализует более 80 образовательных программ на всех уровнях, от бакалавриата до резидентуры, магистратуры и докторантуры PhD. В университете обучается более 11 тысяч человек, в том числе более 700 иностранных студентов из 20 стран. За последние три года уровень трудоустройства выпускников по государственному образовательному заказу составил 99 процентов. Стратегическое направление университета — профилактическая медицина и охрана здоровья населения. Это направление полностью согласуется с научным наследием одного из основателей отечественной школы здравоохранения, государственного и общественного деятеля Торегельды Шармановича, — сказал депутат.

    В этой связи сенатор предложил рассмотреть возможность присвоения вузу статуса «Национальный университет», а также присвоить ему имя академика Торегельды Шарманова.

    Кроме того, он подчеркнул необходимость проработать правовые и организационные механизмы для реализации этих инициатив.

    Ранее Глава государства ознакомился с научными и инновационными разработками КазНУ имени аль-Фараби.

    Адия Абубакир
    Автор
