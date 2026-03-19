Медицинскому университету Астана предложили присвоить статус национального вуза

Депутат поднял этот вопрос в своем запросе, отметив, что в стране реализуют системные реформы в сфере здравоохранения, направленные на повышение качества медицинской помощи и подготовку кадров.

По его словам, университет играет ключевую роль в подготовке специалистов и развитии отрасли.

— Университет реализует более 80 образовательных программ на всех уровнях, от бакалавриата до резидентуры, магистратуры и докторантуры PhD. В университете обучается более 11 тысяч человек, в том числе более 700 иностранных студентов из 20 стран. За последние три года уровень трудоустройства выпускников по государственному образовательному заказу составил 99 процентов. Стратегическое направление университета — профилактическая медицина и охрана здоровья населения. Это направление полностью согласуется с научным наследием одного из основателей отечественной школы здравоохранения, государственного и общественного деятеля Торегельды Шармановича, — сказал депутат.

В этой связи сенатор предложил рассмотреть возможность присвоения вузу статуса «Национальный университет», а также присвоить ему имя академика Торегельды Шарманова.

Кроме того, он подчеркнул необходимость проработать правовые и организационные механизмы для реализации этих инициатив.

Ранее Глава государства ознакомился с научными и инновационными разработками КазНУ имени аль-Фараби.