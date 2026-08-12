Университет Кунаева в Алматы могут лишить нынешнего названия

Общественный фонд «Международный фонд Д. А. Кунаева» обратился в суд с иском о защите исключительных прав на использование имени Динмухамеда Кунаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одним из требований иска является исключение наименования «Кунаев» из фирменного наименования ТОО «Университет Кунаева». Кроме того, Фонд требует прекратить дальнейшее использование имени государственного деятеля без согласия правообладателя.

— Защита имени Динмухамеда Ахмедовича Кунаева и принадлежащих Фонду прав осуществляется исключительно в правовом поле и в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — говорится в сообщении Фонда.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Университета Кунаева, история вуза связана с именем Динмухамеда Кунаева с момента его основания. В университете утверждают, что учебное заведение получило «путевку в жизнь с личного благословения» государственного деятеля в 1993 году.

Вуз был основан в 1993 году как негосударственный «Колледж имени Д. А. Кунаева». В последующие годы учебное заведение неоднократно реорганизовывалось и меняло название: в 1994 году на его базе был создан Казахский гуманитарный институт имени Д. А. Кунаева, а с 2000 года он стал Университетом имени Д. А. Кунаева.

В 2015 году вуз был переименован в Евразийскую юридическую академию имени Д. А. Кунаева, а в 2023 году преобразован в Университет Кунаева.

Университет расположен в Алматы. В настоящее время в его структуру также входят два колледжа, расположенные в Алматы и Талгаре.

Напомним, в этом году 114 лет исполнилось со дня рождения Динмухамеда Кунаева.