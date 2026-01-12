Память Динмухамеда Кунаева почтили в Алматы

Мероприятие приурочено к 114-й годовщине со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля Казахстана, трижды Героя Социалистического Труда, дипломата и академика.

В памятном мероприятии приняли участие представители маслихата Алматы, управления культуры Алматы, президент Международного фонда имени Д. А. Кунаева Эльдар Кунаев, директор музея М. Ауэзова Дияр Кунаев, соратники и родственники Динмухамеда Кунаева, государственные и общественные деятели, студенты высших учебных заведений, а также жители и гости города.

— Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения Динмухамеда Ахметовича Кунаева. Это историческая личность, внесшая неоценимый вклад в становление и развитие нашей страны. Его выдающийся труд и государственное мышление занимают особое место в истории Казахстана, — отметил Эльдар Кунаев.

Фото: акимат Алматы

Также в рамках мероприятия от имени Академии наук в фонд музея Д. Кунаева были переданы все официальные документы, связанные с жизнью и деятельностью Динмухамеда Кунаева. Это ценное наследие позволит более глубоко изучить его политическую, научную и общественную деятельность.

Кроме того, для участников церемонии были организованы экскурсии по музею Д. Кунаева и мемориальной квартире-музею. Сотрудники музея поделились новыми сведениями о жизненном пути Динмухамеда Ахметовича, его мудрости в государственном управлении и высоких человеческих качествах.

Фото: акимат Алматы

Динмухамед Кунаев — одна из важных фигур в истории Казахстана. Его взвешенный подход к управлению, скромность и справедливость служат примером для нынешнего поколения.

Напомним, на архивных снимках сохранились кадры визита национального лидера и первого президента Вьетнама Хо Ши Мина в Казахстан в 1959 году. Во время официальной поездки его приветствовал председатель Совета министров Динмухамед Кунаев. Эти фотографии подчеркивают значимость дипломатических и научных контактов того времени.