Фотоархив: встречи Хо Ши Мина с Динмухамедом Кунаевым и Канышем Сатпаевым

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Во время официального визита в Социалистическую Республику Вьетнам Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей речи отметил, что впервые совершает визит во Вьетнам в качестве Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.



Когда-то, в далёком 1959 году, с таким же визитом в нашу страну прилетал национальный лидер и первый Президент Вьетнама Хо Ши Мин. Приветствовал его Председатель Совета министров КазССР Динмухамед Кунаев. Господин Хо Ши Мин также встречался с известным казахским учёным Канышем Сатпаевым. Делимся с вами историческими кадрами тех самых событий.