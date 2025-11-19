Унитаз из 18-каратного золота весом 100 кг выставили на торги в США

В США на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке выставят полностью функционирующий унитаз, изготовленный из более чем 100 килограммов золота 750 пробы. Впервые стартовая ставка будет рассчитана исходя из стоимости самого драгоценного металла.

Унитаз создан современным итальянским художником Маурицио Каттеланом и носит название «Америка». Работа стала культурным феноменом после установки в 2016 году в туалете музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Посетителям предлагалось пользоваться им как обычным прибором, и более 100 тысяч человек выстроились в очередь, чтобы испытать то, что музей назвал «беспрецедентной интимностью с произведением искусства».

В сентябре 2019 года скульптуру представили в Бленхеймском дворце, однако пятеро злоумышленников вырвали ее из креплений и похитили. Эта дерзкая кража стала мировым инфоповодом. Двух мужчин осудили в июне этого года, но сам объект так и не обнаружили.

Экземпляр, представленный на Sotheby’s, — единственный сохранившийся. Как уточняет газета The New York Times, его нынешним владельцем является американский миллиардер Стивен Коэн. Стартовая цена оценивается примерно в $10 млн, исходя из веса в 101,2 килограмма. Sotheby’s также сообщил, что готов принимать оплату в криптовалюте.

